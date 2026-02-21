საზოგადოება

მსახიობები ტოვებენ თეატრს, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს

21 თებერვალი, 2026 •
მსახიობები ტოვებენ თეატრს, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მსახიობებმა ეკა დემეტრაძემ, გივიკო ბარათაშვილმა, კახა კინწურაშვილმა და ნანკა კალატოზიშვილმა დატოვეს ვასო აბაშიძის სახელობის “ახალი თეატრი”.

მათ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც თეატრის ფასადიდან საბოლოო ჩამოხსნეს, სინდისის პატიმრის, ამავე თეატრის მსახიობის, ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი.

ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ახალი თეატრის ფასადის ცენტრში ერთ წელზე მეტი იყო გადმოკიდებული. თუმცა, 19 თებერვალს, მსახიობის ბანერი ჩამოხსნეს სამთავრობო ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მუსიკალური პროექტის გადაღებებისთვის. ამის შემდეგ ანდრო ჭიჭინაძის კოლეგებმა, თეატრის მსახიობებმა ხელახლა გადმოკიდეს ბანერი, თუმცა, სხვა ადგილას. შესაბამისად, ჭიჭინაძის ბანერი თეატრის ფასადზე „რუსთავი 2-ის“ ორი ბანერის გვერდით რჩებოდა.

20 თებერვალს დილით, ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი კვლავ და უკვე საბოლოოდ ჩამოხსნეს. თეატრის მსახიობებმა მისი მოძებნა ვეღარ მოახერხეს.

მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე 2024 წლის 5 დეკემბერს, პროევროპული აქციებისას დააკავეს. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა მას „საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის“ საბაბით 2-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.

გასულ წლის აპრილში ამ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან კულტურის სამინისტრომ გაათავისუფლა დავით დოიაშვილი, რომელიც ასევე აქტიურად აპროტესტებდა ანდრო ჭიჭინაძის დაპატიმრებას. მას შემდეგ თეატრის საქმიანობა ფაქტობრივად პარალიზებულია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“უკრაინას წლობით შეუძლია ომის გაგრძელება, ტერიტორიას არავინ დათმობს”

არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს

ახალი თეატრის ფასადიდან კვლავ ჩამოხსნეს ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი

ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ბაზის გადამოწმებას იწყებს

ცხინვალის რეჟიმმა სამხედრო დრონები მიიღო 21.02.2026
ცხინვალის რეჟიმმა სამხედრო დრონები მიიღო
მსახიობები ტოვებენ თეატრს, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს 21.02.2026
მსახიობები ტოვებენ თეატრს, საიდანაც ანდრო ჭიჭინაძის ბანერი ჩამოხსნეს
კილაძის თქმით მისი დაკავების “საქმე მდინარაძის შეკერილია” 21.02.2026
კილაძის თქმით მისი დაკავების “საქმე მდინარაძის შეკერილია”
ფარცხალაძე ამტკიცებს, რომ მისთვის წარდგენილო ბრალი უცხოეთიდანაა დაკვეთილი 20.02.2026
ფარცხალაძე ამტკიცებს, რომ მისთვის წარდგენილო ბრალი უცხოეთიდანაა დაკვეთილი
20-მდე ასოციაცია მოითხოვს, შეჩერდეს ილიუნის პროგრამების შეკვეცა-გაუქმების პროცესი 20.02.2026
20-მდე ასოციაცია მოითხოვს, შეჩერდეს ილიუნის პროგრამების შეკვეცა-გაუქმების პროცესი
დაიკითხა ყოფილი პოლიციელი, რომელმაც ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობაში მსჯავრდებულები დააკავა 20.02.2026
დაიკითხა ყოფილი პოლიციელი, რომელმაც ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობაში მსჯავრდებულები დააკავა
Tegeta Comfort – შეაკეთე ავტომობილი სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე 20.02.2026
Tegeta Comfort – შეაკეთე ავტომობილი სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე
რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ 20.02.2026
რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ