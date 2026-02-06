საზოგადოება

ევროკავშირის პრიზი 2026: მზია ამაღლობელის სიტყვა და დაჯილდოებული ჟურნალისტები

6 თებერვალი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 6 თებერვალს, გაიმართა „ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში“ დაჯილდოების ცერემონია, რომელზეც ციხიდან გამოგზავნილი მზია ამაღლობელის წერილი წაიკითხეს:

„მოგესალმებით, 

ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელია იმ სივრცეში ყოფნა, თუნდაც ვირტუალურად, სადაც მეტ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე, მის მნიშვნელობასა და როლზეა საუბარი. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ეს შეხვედრა განსაკუთრებით ღირებული და წონადი მგონია იმის გამოც, რომ ის ევროკავშირის ორგანიზებულია – გაერთიანების, რომელიც იყო და მჯერა, მომავალშიც იქნება მსოფლიოს უსაფრთხოების, სამართლიანობის, თანასწორობისა და კეთილდღეობის კომპასი.

აუდიტორიას გახსოვთ ალბათ 20 წლის მუსიკოსი ბიჭი, ერთ-ერთი იმ პოლიტპატიმრებს შორის, ვინც ქუჩაში ევროპული მომავლის მოთხოვნით გამოვიდა და დააკავეს. გახსოვთ, რა სიტყვებით დატოვა მათე დევიძემ სასამართლო დარბაზი განაჩენის გამოტანის შემდეგ: „მივდივარ სინათლის საძიებლად წყვდიადში“.

ციხე – ადგილი, სადაც გამოკეტილი ვართ, მართლაც წყვდიადს ჰგავს. აი, სინათლე კი ამ ბნელ უსასრულობაში ჩემთვის ინფორმაციაა, ის ამბები, რომლებსაც თქვენ – კრიტიკული მედია ქმნით და როგორც სინათლე და მზის სხივი, ისე შემოდის ჩემამდე.

მადლობა ამისთვის.

ვფიქრობ, ამ დარბაზში ბევრი იდეალისტი უნდა იყოს – ჩემი ნაცნობ-მეგობარი ჟურნალისტების მსგავსად. მათ რიგებში ვხედავდი საკუთარ თავს, ოღონდ მანამდე, სანამ დამაპატიმრებდნენ. 

დაპატიმრებამდე ვიყავი მიუკერძოებელი გამოცემების – „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ წარმომადგენელი. მას შემდეგ კი, რაც ხელბორკილები დამადეს და საზოგადოებისთვის საშიშ პირად, სისხლის სამართლის დამნაშავედ გამომაცხადეს, ასე მგონია, პროფესიაც წამართვეს. იძულებული გავხდი, სხვის ისტორიებსა და ფაქტებზე კი არა, საკუთარ თავზე მელაპარაკა. მხარედ მაქციეს.

დიახ, როცა შენს უფლებებსა და თავისუფლებაზე გიწევს საუბარი, როცა უსამართლობასთან, უკანონობასა და უთანასწორობასთან გიწევს ბრძოლა, როგორც მოქალაქეს და არა როგორც ჟურნალისტს, იქ მხარე ხარ. 

დღეს ჩემი კოლეგების – ჟურნალისტების ყოველდღიურობა კი დანაღმულ ველზე სიარულს დაემსგავსა. კრიმინალიზებულია ყველა ის ჯგუფი, რომელიც იბრძვის თავისუფალი და ეთიკური ჟურნალისტიკის გადასარჩენად. 

არ იქნება გადაჭარბებული, ალბათ, თუ ვიტყვი, რომ რეჟიმს თავისი რეპრესიული და მტრული დამოკიდებულებებით ჩვენი პროფესიის – ჟურნალისტიკის მკვლელობა აქვს დაგეგმილი. 

დაუშვებს კი ამას ქართული საზოგადოება? მაგრამ მათაც ხომ ოლიგარქიის რეჟიმი პოლიტიკურად ავიწროებს, განათლების შესაძლებლობას უზღუდავს, სულიერი სამყაროსგან იზოლირებულ ცხოვრებას უგეგმავს, საქართველოს მოქალაქეების ვალდებულებად საყოფაცხოვრებო, სამომხმარებლო ინტერესებს გვიტოვებს.

რა იქნება ხვალ? – არ ვიცი. წესით, უნდა იყოს ის, რაც ქართველ ხალხს გვინდა და არა ოლიგარქიის რეჟიმს და პუტინის რუსეთს. ქართველ ხალხს თავისუფლება და ევროპული მომავალი უნდა. მომავალი, რომელსაც არავინ გვაჩუქებს – ის ჩვენ უნდა შევქმნათ და მოვიპოვოთ. 

ღირს ამისთვის ბრძოლა. 

მადლობა.

მზია ამაღლობელი

„ევროკავშირის პრიზით ჟურნალისტიკაში“ დაჯილდოვდნენ:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

