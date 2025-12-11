საზოგადოება

ისრაელელი დეპუტატები თბილისში არ ჩამოვიდნენ ტერორისტული საფრთხის გამო – მედია

11 დეკემბერი, 2025 •
ისრაელელი დეპუტატები თბილისში არ ჩამოვიდნენ ტერორისტული საფრთხის გამო – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელელმა დეპუტატებმა გააუქმეს თბილისში დაგეგმილ კონფერენციაში მონაწილეობა ტერორისტული საფრთხის გამო. ამის შესახებ ინფორმაციას ისრაელის მედიასაშუალებები ავრცელებენ.

კონფერენცია „ისრაელის კვირეულის“ ფარგლებში იმართება. ის საქართველოს და ისრაელის სავაჭრო პალატის მიერაა ორგანიზებული და დღეს იწყება.

როგორც ისრაელური მედიის ცნობებიდან ირკვევა, ისრაელის პარლამენტის, ქნესეთის უსაფრთხოების სამსახურმა განახორციელა სიტუაციური ანალიზი კანონმდებლების უცხოეთში გამგზავრებასთან დაკავშირებით და საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ თავი შეიკავონ საქართველოში ჩამოსვლისაგან.

ისრაელური მედია, Arutz 7 იუწყება, რომ ისრაელის პარლამენტმა დაუდასტურა კანონმდებლების ვიზიტის გაუქმება.

„სიტუაციური შეფასების გათვალისწინებით კანონმდებლებთან საუბარი გამართა ქნესეთის უსაფრთხოების სამსახურმა“, რომელიც იცავს კანონმდებლებს, ნათქვამია ქნესეთის განცხადებაში. „უსაფრთხოების მიზეზების გამო, დამატებით დეტალებს ვერ გავავრცელებთ“ – იუწყება Arutz 7,

საქართველო-ისრაელის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტია 65 წლის იციკ მოშე. რამდენიმე წლის წინ ისრაელურ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანთან დაკავშირებული ძალები თბილისში მოშეს მკვლელობას გეგმავდნენ.

იციკ მოშემ დღეს Arutz 7-ს განუცხადა, რომ ამ კვირაში დაგეგმილი კონფერენციის მონაწილეებს შორის არიან მერები, გლობალური ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ბიზნესლიდერები, მათ შორის ისრაელიდან.

„რეგიონული გარემოთი ნაკარნახევი დიპლომატიური დაბალანსების მიუხედავად, საქართველო დიდი ხანია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე პროისრაელურ ქვეყნად ითვლება“, – განუცხადა ბიზნესმენმა Arutz 7-ს.

ამ ცნობებს გამოეხმაურა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური. სუს-ის განცხადებით, მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმების საფრთხის შესახებ არც ის და არც ისრაელის შესაბამისი სამსახური ინფორმირებული არ არის.

“არც საქართველოს და არც ისრაელის სპეცსამსახურებს არანაირი ინფორმაცია საქართველოში მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმების საფრთხის შესახებ არ ჰქონიათ და, შესაბამისად, არც არავისთვის გაუზიარებიათ. ჩვენ კავშირზე ვართ ისრაელის სპეცსამსახურის წარმომადგენლებთან, რომლებმაც გაკვირვება გამოთქვეს გავრცელებული არასწორი ინფორმაციის გამო. ძალიან სამწუხარო და ნიშანდობლივია, რომ ასეთი ინფორმაცია ქართული მედიის ნაწილის მიერ ჩვენთან გადამოწმების გარეშე ვრცელდება. კატეგორიულად მოვუწოდებთ ყველას, თავი შეიკავონ საქართველოსთვის დამაზიანებელი და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან”, – აცხადებენ სუს-ში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“თბილისის დემარშის პასუხად, ბაქო სომხეთამდე რკინიგზის აღდგენას განიხილავს” – Minval

რა თქვეს სასამართლოში მათ, ვისაც პროკურატურა 4 ოქტომბრის ორგანიზებას ედავება

GCRT-ს დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი ფრანგულ-გერმანული პრემიით დაჯილდოვდა

„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმა დაამტკიცა

საიას თავმჯდომარე ხსნის, რატომ არის 20 ივნისის საქმეზე სტრასბურგის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი 11.12.2025
საიას თავმჯდომარე ხსნის, რატომ არის 20 ივნისის საქმეზე სტრასბურგის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი
საქართველო ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეესტრს ქმნის – რას ნიშნავს და რატომაა სახიფათო? 11.12.2025
საქართველო ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეესტრს ქმნის – რას ნიშნავს და რატომაა სახიფათო?
პოლიციის რამდენიმე დეპარტამენტში ხელმძღვანელები შეიცვალა 11.12.2025
პოლიციის რამდენიმე დეპარტამენტში ხელმძღვანელები შეიცვალა
“არ შეიძლება, მშობელი ან მასწავლებელი ასეთ ცარიელ დაპირებას წამოეგოს” – ინტერვიუ 11.12.2025
“არ შეიძლება, მშობელი ან მასწავლებელი ასეთ ცარიელ დაპირებას წამოეგოს” – ინტერვიუ
ვეთანხმებით სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას – გახარიას პარტია 11.12.2025
ვეთანხმებით სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას – გახარიას პარტია
ბაჩო ქაჯაიას სარჩელი სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო – ადვოკატი 11.12.2025
ბაჩო ქაჯაიას სარჩელი სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო – ადვოკატი
ე.წ. გავრილოვის ღამეს დაზარალებულებმა საქმე სტრასბურგს სასამართლოს დიდ პალატაში მოიგეს 11.12.2025
ე.წ. გავრილოვის ღამეს დაზარალებულებმა საქმე სტრასბურგს სასამართლოს დიდ პალატაში მოიგეს
„სიყვარული ბრუნდება, მთავარია გჯეროდეს“ – თიბისის საახალწლო გზავნილი ემიგრანტებისთვის 11.12.2025
„სიყვარული ბრუნდება, მთავარია გჯეროდეს“ – თიბისის საახალწლო გზავნილი ემიგრანტებისთვის