საზოგადოება

უილსონის თქმით, საქართველოს ელჩის ქმრის საკითხი ხაზინის დეპარტამენტმა უნდა შეისწავლოს

11 დეკემბერი, 2025 •
უილსონის თქმით, საქართველოს ელჩის ქმრის საკითხი ხაზინის დეპარტამენტმა უნდა შეისწავლოს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რესპუბლიკელი კონგრესმენის, ჯო უილსონის განცხადებით, აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტი უნდა დაინტერესდეს აშშ-ში „ქართული ოცნების“ მიერ დანიშნული ელჩის, თამარ ტალიაშვილის ქმრის საქმიანობით.

ჯო უილსონი ასე გამოეხმაურა OC Media-ს სტატიას, რომლის მიხედვითაც, თამარ ტალიაშვილის ქმარს, დავით კუხალაშვილს მოსკოვში იურიდიული ფირმა აქვს, რომელიც სანქცირებულ რუსულ ბიზნესს ეხმარება. კერძოდ, ტალიაშვილის ქმრის ფირმა კონსულტაციას უწევდა კლიენტებს, რომლებიც ცდილობდნენ რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ ევროკავშირისა და აშშ-ის მიერ დაწესებული აქტივების გაყინვისა და სანქციების მოგვარებას.

„აღმაშფოთებელია, რომ „ქართული ოცნების“ რეჟიმის მიერ აშშ-ში დანიშნული ელჩის ქმარი, არსებული ცნობებით, რუსეთს აშშ-ის სანქციებისათვის თავის არიდებაში ეხმარება, რომლებიც მიზნად ისახავს პუტინის სამხედრო მანქანის დასუსტებას. აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტმა უნდა შეისწავლოს ეს საკითხი და მოუთმენლად ველი შემდგომ რეაგირებას“, – წერს ჯო უილსონი X-ზე.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“თბილისის დემარშის პასუხად, ბაქო სომხეთამდე რკინიგზის აღდგენას განიხილავს” – Minval

რა თქვეს სასამართლოში მათ, ვისაც პროკურატურა 4 ოქტომბრის ორგანიზებას ედავება

GCRT-ს დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი ფრანგულ-გერმანული პრემიით დაჯილდოვდა

„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმა დაამტკიცა

საიას თავმჯდომარე ხსნის, რატომ არის 20 ივნისის საქმეზე სტრასბურგის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი 11.12.2025
საიას თავმჯდომარე ხსნის, რატომ არის 20 ივნისის საქმეზე სტრასბურგის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი
საქართველო ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეესტრს ქმნის – რას ნიშნავს და რატომაა სახიფათო? 11.12.2025
საქართველო ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეესტრს ქმნის – რას ნიშნავს და რატომაა სახიფათო?
პოლიციის რამდენიმე დეპარტამენტში ხელმძღვანელები შეიცვალა 11.12.2025
პოლიციის რამდენიმე დეპარტამენტში ხელმძღვანელები შეიცვალა
“არ შეიძლება, მშობელი ან მასწავლებელი ასეთ ცარიელ დაპირებას წამოეგოს” – ინტერვიუ 11.12.2025
“არ შეიძლება, მშობელი ან მასწავლებელი ასეთ ცარიელ დაპირებას წამოეგოს” – ინტერვიუ
ვეთანხმებით სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას – გახარიას პარტია 11.12.2025
ვეთანხმებით სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას – გახარიას პარტია
ბაჩო ქაჯაიას სარჩელი სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო – ადვოკატი 11.12.2025
ბაჩო ქაჯაიას სარჩელი სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო – ადვოკატი
ე.წ. გავრილოვის ღამეს დაზარალებულებმა საქმე სტრასბურგს სასამართლოს დიდ პალატაში მოიგეს 11.12.2025
ე.წ. გავრილოვის ღამეს დაზარალებულებმა საქმე სტრასბურგს სასამართლოს დიდ პალატაში მოიგეს
„სიყვარული ბრუნდება, მთავარია გჯეროდეს“ – თიბისის საახალწლო გზავნილი ემიგრანტებისთვის 11.12.2025
„სიყვარული ბრუნდება, მთავარია გჯეროდეს“ – თიბისის საახალწლო გზავნილი ემიგრანტებისთვის