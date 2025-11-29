საზოგადოება

სისხლის სამართლის საქმეზე დააკავეს ალეკო ელისაშვილი – ადვოკატი

29 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დააკავეს პოლიტიკოსი ალეკო ელისაშვილი.

როგორც ნეტგაზეთს მისმა ადვოკატმა, გიორგი რეხვიაშვილმა უთხრა, პოლიტიკოსი დაკავებულია სისხლის სამართლის საქმეზე, თუმცა ჯერ უცნობია, კონკრეტულად რას ედავებიან მას.

გავრცელებული ცნობით, პოლიტიკოსი ნაცემია, თუმცა ადვოკატი ჯერ ამ ინფორმაციას ვერ ადასტურებს, რადგან თავის დაცვის ქვეშ მყოფს ახლა უნდა შეხვდეს.

ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში უკვე არის ერთი საქმე ალი ბაბევთან მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით, თუმცა ახლანდელი დაკავება იმ საქმეს არ უკავშირდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

