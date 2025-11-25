საზოგადოება

უკრაინა ამერიკელებთან სამშვიდობო გეგმაზე შეთანხმდა, რუსეთის პასუხი ჯერ უცნობია – მედია

25 ნოემბერი, 2025 •
უკრაინა ამერიკელებთან სამშვიდობო გეგმაზე შეთანხმდა, რუსეთის პასუხი ჯერ უცნობია – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

CBS News-ს ინფორმაციით, უკრაინა ამერიკულ მხარესთან მოლაპარაკებებში სამშვიდობო წინადადებას დათანხმდა და მხოლოდ მცირე დეტალებია შესათანხმებელი.

მედიის ცნობით, ამის შესახებ მათ ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა განუცხადა.

პარალელურად, კიდევ ერთი ამერიკული გამოცემა AXIOS ავრცელებს ინფორმაციას, რომ  კვირას, ჟენევაში გამართული მოლაპარაკებების დროს, აშშ-მა და უკრაინამ დახვეწეს სამშვიდობო ჩარჩო, რომელიც 28-დან 19 პუნქტამდე შემცირდა.

თუმცა, როგორც CBS News წერს, სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებით ჯერ რუსეთისგან პასუხი არ არის.

მათივე ინფორმაციით, ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა და უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველმა, რუსტემ უმეროვმა, განაცხადეს, რომ მიღწეულია საერთო გაგება წინადადების თაობაზე, თუმცა დეტალები ჯერ კიდევ დასამუშავებელია.

CBS News-ს ცნობით, უმეროვმა იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნოემბრის ბოლომდე შეძლებს ვაშინგტონში ჩასვლას შეთანხმების დასასრულებლად.

„უკრაინელები დათანხმდნენ სამშვიდობო შეთანხმებას… რამდენიმე მცირე დეტალია გასარკვევი, მაგრამ მათ სამშვიდობო შეთანხმებაზე თანხმობა განაცხადეს“, – განუცხადა აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა CBS News-ს.

ეს ინფორმაცია გავრცელდა იმ ფონზე, როდესაც აშშ-ის არმიის მდივანი, დენ დრისკოლი, აბუ-დაბიში იმყოფება რუსეთის ოფიციალურ პირებთან შესახვედრად. ამის შესახებ ცნობას არაერთი ამერიკული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, რუსეთის მხრიდან აბუ-დაბიში მიღწეულ შეთანხმებაზე „დაუყოვნებელი რეაქცია“ არ დაფიქსირებულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა, სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რუსეთი „აფასებს აშშ-ის პოზიციას, რომელიც ინიციატივით გამოდის უკრაინის კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში“, მოსკოვი „პროფესიონალურად მუშაობს, არ ავრცელებს ინფორმაციას ოფიციალური შეთანხმებების მიღწევამდე“. ლავროვის განცხადებით, რუსეთი აშშ-სგან ელის, რომ უახლოეს მომავალში შეატყობინებს მას უკრაინასთან და ევროპასთან კონსულტაციების შედეგების შესახებ.

აბუ-დაბიში მყოფმა აშშ-ის სამხედრო ოფიციალურმა პირმა CBS News-ს განუცხადა, რომ დენ დრისკოლმა სამშაბათს საათები გაატარა რუსეთის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებში, მთელი დღის განმავლობაში შეხვედრებზე შედიოდა და გამოდიოდა.

„ჩვენ კვლავაც ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი… მდივანი დრისკოლი ოპტიმისტურადაა. ვიმედოვნებთ, მალე მივიღებთ გამოხმაურებას რუსებისგან. პროცესი სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს“, – განაცხადა ოფიციალურმა პირმა.

ჯერჯერობით უცნობია, კიდევ ვინ შედის აშშ-ის დელეგაციაში, რომელიც აბუ-დაბიში იმყოფება. აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა CBS News-ს სამშაბათს განუცხადა, რომ იქ ასევე იმყოფება უკრაინის დელეგაცია, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა დრისკოლთან და მის გუნდთან.

ამერიკული გამოცემა AXIOS-ს ცნობით, აბუ-დაბიში იმყოფება უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელი, გენერალი კირილ ბუდანოვი.

ამასთან,  სამშაბათს უმეროვმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ მომლაპარაკებლებმა „მიაღწიეს საერთო გაგებას ძირითადი პირობების შესახებ“ შეთანხმების თაობაზე, რომელიც აშშ-ის, ევროპისა და უკრაინის ოფიციალურ პირებს შორის ჟენევაში განიხილებოდა შაბათ-კვირას.

ინფორმირებულმა წყარომ CBS News-ს განუცხადა, რომ დრისკოლი აბუ-დაბიში მუშაობდა თეთრი სახლის 28-პუნქტიანი წინადადების გადასინჯულ ვერსიაზე, ჟენევაში მოლაპარაკებების შემდეგ.

შაბათ-კვირას დრისკოლი, სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი, ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი და უკრაინისა და ევროპელი მოკავშირეების დიპლომატები ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებებს ესწრებოდნენ. დრისკოლის შეხვედრას რუსეთის ოფიციალურ პირებთან წინ უძღოდა მისი ვიზიტი უკრაინის დედაქალაქში გასულ კვირას.

აშშ-ისა და უკრაინის ოფიციალური პირები მანამდე განიხილავდნენ უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის პოტენციურ ვიზიტს აშშ-ში ამ კვირაში, იტყობინებოდა CBS News კვირას.

გასულ კვირას მედიაში გავრცელდა პრეზიდენტ ტრამპის მხარდაჭერილი 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა, რომელიც უკრაინას აიძულებს, დათმოს დამატებითი ტერიტორიები, შეამციროს თავისი შეიარაღებული ძალების ზომა და დასთანხმდეს, რომ არასდროს გაწევრიანდება ნატო-ში.

23 ნოემბერს ჟენევაში აშშ-ის 28-პუნქტიანი წინადადების განსახილველად მრავალმხრივი მოლაპარაკებები გაიმართა.

ფოტო: Fabrice Coffrini/AFP via Getty

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

40%-იანი ქეშბექი ყველა საავტომობილო პროდუქტზე – „თეგეტა მოტორსში“ Black Friday-ს კვირეული დაიწყო

როცა გიჭერენ, თავს გესხმიან და გაჩუმებენ: ჟურნალისტების ბრძოლა სიმართლისთვის კიევიდან თბილისამდე

კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე და აქციებზე დაკავებული დემონსტრანტების საქმეები — ერთი დღის ქრონიკა

როგორ ინგრევა დემოკრატია ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ნაბიჯებით | მოსაზრება

მოვუწოდებთ “ოცნებას”, დასჯის ნაცვლად, ბავშვთა მხარდაჭერასა და ოჯახების გაძლიერებაზე ორიენტირდეს – SJC 25.11.2025
მოვუწოდებთ “ოცნებას”, დასჯის ნაცვლად, ბავშვთა მხარდაჭერასა და ოჯახების გაძლიერებაზე ორიენტირდეს – SJC
უკრაინა ამერიკელებთან სამშვიდობო გეგმაზე შეთანხმდა, რუსეთის პასუხი ჯერ უცნობია – მედია 25.11.2025
უკრაინა ამერიკელებთან სამშვიდობო გეგმაზე შეთანხმდა, რუსეთის პასუხი ჯერ უცნობია – მედია
იმპორტირებულ სიგარეტზე აქციზი იზრდება 25.11.2025
იმპორტირებულ სიგარეტზე აქციზი იზრდება
ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას 25.11.2025
ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას
„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი 25.11.2025
„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი
რატომ არ არის ბავშვის დასჯა დანაშაულის პრევენცია – ინტერვიუ ფსიქოლოგთან 25.11.2025
რატომ არ არის ბავშვის დასჯა დანაშაულის პრევენცია – ინტერვიუ ფსიქოლოგთან
Eagle Hills-ის სამშენებლო პროექტების ბედი ევროპის ქვეყნებში 25.11.2025
Eagle Hills-ის სამშენებლო პროექტების ბედი ევროპის ქვეყნებში
“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე 25.11.2025
“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე