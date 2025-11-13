საზოგადოება

სააკაშვილი ზელენსკისსთხოვს ომის სამოქალაქო ტყვეების სიაში შეყვანას

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს მე-3 პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის სთხოვს, რომ როგორც უკრაინის მოქალაქე, ოდესის ყოფილი გუბერნატორი და რეფორმების საბჭოს ხელმძღვანელი, ომის სამოქალაქო ტყვეების სიაში შეიყვანოს. სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ ომის ტყვეების სიაში შეყვანას შემდგომი ნაბიჯებიც მოჰყვება.

სააკაშვილის მიმართვა ზელენსკისადმი დღეს გავრცელდა მის ოფიციალურ გვერდზე, ფეისბუკზე.

“ვცდილობ, არ შეგაწუხოთ ჩემი კითხვებით, რადგან თქვენ ამდენი სამუშაო გაქვთ, და მადლობელი ვარ თქვენი მხარდაჭერისთვის და იმის გამო, რომ მუდმივ ყურადღებას ვგრძნობ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან, უმაღლესი რადასგან, თქვენი ადმინისტრაციისგან, ასევე ადამიანის უფლებათა კომისრისგან.

მაგრამ ახლა იძულებული ვარ მოგმართოთ, რადგან გუშინ ციხის საავადმყოფოდან, სადაც მძიმე მოწამვლის გამო ვმკურნალობდი, დამაბრუნეს იმ პერსონალთან, ვინც მომწამლა. ჩემი მოწამვლა 2022 წლის მარტში, ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან მალევე მოხდა. მოწამვლის ფაქტი დადგენილი იქნა ამერიკული და გერმანული ლაბორატორიების მიერ. პუტინი თავიდანვე ითხოვდა ჩემთან დაკავშირებულ დავებს, ხოლო მედვედევი და ლავროვი არაერთხელ ტრაბახობდნენ ჩემი დაპატიმრებით.

თავდაპირველად დამაპატიმრეს აბსოლუტურად ფიქტიურ საქმეზე, და საქართველოს იმდროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს საქმე ჩემს საქმიანობას უკავშირდებოდა უკრაინაში. ახალ სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც ცოტა ხნის წინ აღიძრა ჩემ წინააღმდეგ, მე, სხვებთან ერთად, ბრალდებული ვარ საბოტაჟისთვის უცხო მტრული სახელმწიფოს სასარგებლოდ. ამ საქმის მასალები შეიცავს თქვენს განცხადებებს, ისევე როგორც მიხაილო პოდოლიაკის კომენტარებს. ესე იგი, უკანონო ქართული ხელისუფლება პირდაპირ აცხადებს უკრაინას მტრულ უცხო სახელმწიფოდ. და ეს გასაკვირი არ არის, რადგან ამ დიდი ომის დაწყებისთანავე რუსმა ოლიგარქმა ივანიშვილმა და მისმა მინიონებმა ღიად დაიკავეს რუსეთის მხარე.

ამ კონტექსტში აბსოლუტურად აშკარაა, რომ ჩემი დევნა და ჩემი ბედი ომს უკავშირდება. მე ვარ უკრაინის მოქალაქე და რეფორმების ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე, სადაც პატივი მქონდა, მემუშავა თქვენი ხელმძღვანელობით. მინდა გთხოვოთ, ისევე როგორც 2019 წელს, როდესაც თქვენ დამიბრუნეთ ჩემი უკანონოდ წართმეული მოქალაქეობა, გთხოვთ, შემიყვანოთ მე, როგორც ოდესის რეგიონული სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე, რეფორმების ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც უკანონოდ არის დაკავებული საქართველოს პრორუსული რეჟიმის მიერ, ამ ომის სამოქალაქო ტყვეების სიაში, შესაბამისი სამართლებრივი შედეგებით.

ვიცი, რომ უკრაინელები თავიანთ ხალხს არ ტოვებენ და თქვენს იმედზე ვარ’, – წერს სააკაშვილი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

