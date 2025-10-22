საზოგადოება

სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი

22 ოქტომბერი, 2025 •
სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამოიკითხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან და აღიარა წლების განმავლობაში უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი.

სუსი ამბობს, რომ მომდევნო დღეების განმავლობაში გამოძიება არსებული და დამატებით მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე იმსჯელებს მისი ქმედების დაკვალიფიცირების და აღკვეთის ღონისძიების შერჩევის საკითხზე.

„მიმდინარეობს ინტენსიური, კომპლექსური, ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებები სისხლის სამართლის საქმეებზე, რომლებთან დაკავშირებითაც წინა დღეების განმავლობაში ჩატარდა სხვადასხვა, მათ შორის, ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და მათთან დაკავშირებული პირების საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკები. მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გაიმართა ბრიფინგი ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმესთან და ხსენებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულ პირთან დაკავშირებით. დღეს ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამოიკითხა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან და აღიარა წლების განმავლობაში უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი. მომდევნო დღეების განმავლობაში გამოძიება იმსჯელებს როგორც მისი ქმედების დაკვალიფიცირების, ასევე აღკვეთის ღონისძიების შერჩევის საკითხზე“, — განაცხადეს სუს-ში გამართულ ბრიფინგზე.

შეგახსენებთ, რომ გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში, სუს-ის ანტიკორუფციულ და სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტებში მიმდინარე სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეებზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ყოფილი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის, სუს-ის ყოფილ უფროს გიორგი ლილუაშვილის, ყოფილი მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძისა და მათთან დაკავშირებული პირების სახლში ჩხრეკა ჩატარდა.

სუს-ის თანახმად, შედეგად, სხვადასხვა ადგილიდან ამოღებულია ნაღდი ფული, საერთო ჯამში, 7 002 200 აშშ დოლარისა და 136 000 ლარის ოდენობით, 198 ერთეული ძვირფასი ნაკეთობა და საათი, ძვირადღირებული ნახატები, დოკუმენტაცია რამდენიმე ათას ფურცლად, 50 ერთეული მობილური ტელეფონი და 119 ერთეული ელექტრომოწყობილობა.

დააკავეს გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი, კობა ხუნდაძე. პროკურატურის განცხადებით, კობა ხუნდაძეს ბრალად ედება განსაკუთრებით დიდი ოდენობის დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაცია და მისი სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია 94 კონვერტად დახარისხებული სხვადასხვა რაოდენობის ფულადის თანხა, მთლიანობაში, 1 319 300 ამერიკული დოლარი.

მილიონები, ოქრო, საათები, დოკუმენტები – რა ამოიღეს ექს-მაღალჩინოსნების სახლებიდან

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კინო “რუსთაველის” ყოფილ შენობაში სამშენებლო კომპანიის ოფისი გაიხსნა

აზერბაიჯანმა სომხეთში ტვირთის ტრანზიტი დაუშვა – ერევანი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია

მარიამ ლაშხი აპირებს, რომ ესტონეთის და ლიეტუვის სანქციები გაასაჩივროს

ევროკავშირის ელჩმა ზვიად ცეცხლაძეს ციხეში წერილი მისწერა – დაფიონი

“აფხაზეთში უპრეცედენტო სამხედრო სწავლება ჩატარდა” – სოხუმი 22.10.2025
“აფხაზეთში უპრეცედენტო სამხედრო სწავლება ჩატარდა” – სოხუმი
“მსურს ჩემი მადლიერება გამოვხატო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ” – ფაშინიანი 22.10.2025
“მსურს ჩემი მადლიერება გამოვხატო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ” – ფაშინიანი
“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი 22.10.2025
“მზად ვართ უზრუნველვყოთ რკინიგზის ტრანზიტიც თურქეთსა და ნახიჩევანს შორის” – ფაშინიანი
პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი 22.10.2025
პროკურატურა ითხოვს ჩემს დაკითხვას 4 ოქტომბრის საქმეზე – სააკაშვილი
სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი 22.10.2025
სუსი: ღარიბაშვილმა აღიარა უკანონო შემოსავლების მიღების ფაქტი
დაკავებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი – პროკურატურა 22.10.2025
დაკავებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი – პროკურატურა
„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი 22.10.2025
„ძლიერ ლიდერებს არ ეშინიათ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების“ — მარტა კოსი
“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი  22.10.2025
“სახაროვის პრემიის მინიჭება პატივს მიაგებს არა მხოლოდ მზიას ხმას, არამედ თავისუფალ და ღირსეულ ქართველ ერს” – ზურაბიშვილი 