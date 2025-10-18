კიდევ ვისი სახლები გაჩხრიკეს ღარიბაშვილის, ლილუაშვილის და ფარცხალაძის გარდა

სუს-ის ბრიფინგიდან ცნობილი გახდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის, გრიგოლ ლილუაშვილისა და ოთარ ფარცხალაძის გარდა კიდევ 5 ადამიანის და მათი ოჯახის წევრების სახლები გაჩხრიკეს.
ვინ არიან ისინი?
- რომეო მიქაუტაძე,
- მიხეილ ჩოხელი,
- ვანო და თორნიკე პარკაულები,
- ანდრია (იგივე სანდრო) ლილუაშვილი,
რომეო მიქაუტაძე არის ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რომელიც ამ დროისთვის უკვე დაკავებულია. 2017 წლის 3 ოქტომბრიდან 2024 წლის 9 თებერვლამდე პერიოდში მიქაუტაძეს სხვადასხვა მაღალი თანამდებობა, მათ შორის, სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობები, ეკავა. მას პროკურატურა ედავება თანამდებობრივი მდგომარეობების გამოყენებას გასამდიდრებლად და შემდეგ ამ ქონების გადამალვას.
მიხეილ ჩოხელი არის ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებული პირი. ის თავის დროზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მუშაობდა, საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედ. მიხეილ ჩოხელის სახელი ფიგურირებდა “ელ ცენტროში” მომხდარ ინციდენტში, როდესაც მაშინდელ გენერალურ აუდიტორს, ლაშა თორდიას დაესხნენ თავს. ლაშა თორდია აცხადებდა, რომ ის სწორედ ოთარ ფარცხალაძემ და ჩოხელმა სცემეს. ამ ამბის გამო ჩოხელი 2017 წელს პოსტიდან გადადგა. მან ფარცხალაძესთან მეგობრობა და კავშირები შეინარჩუნა.
ვანო პარკაული საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა ოპოზიციონერი აქტივისტის, საბა სხვიტარიძის დაკავების დროს ჯერ კიდევ არჩევნების შემდეგ. სხვიტარიძეს ყელში და თმებში უჭერდნენ. სამართალდამცველი, რომელიც საბას ყელში უჭერდა, გავრცელებული ინფორმაციით სწორედ პარკაული იყო.
რაც შეეხება ანდრია (სანდრო) ლილუაშვილს, ტვ პირველის ინფორმაციით, ეს ადამიანი არის ბიზნესმენი და დაკავშირებულია გრიგოლ ლილუაშვილთან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ მილიონობით დოლარი და ძვირფასეულობა ამოიღეს ყოფილი მაღალჩინოსნების სახლებიდან, რომლებიც გუშინ გაჩხრიკეს.
“როგორც თქვენთვის უკვე ცნობილია, გუშინ, დილის 10:00 საათიდან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიჩხრიკა 24 ბინა და საცხოვრებელი სახლი. ასევე ჩატარდა პირადი ჩხრეკები. ღონისძიება ჩატარდა როგორც თბილისში, ასევე დედოფლისწყაროს, ვანის, ჩოხატაურისა და ბორჯომის რაიონებში. გაიჩხრიკა მოქალაქეების ირაკლი ღარიბაშვილის, გრიგოლ ლილუაშვილის, ოთარ ფარცხალაძის, რომეო მიქაუტაძის, მიხეილ ჩოხელის, ვანო და თორნიკე პარკაულების, ანდრია (იგივე სანდრო) ლილუაშვილის და მათი ოჯახის წევრების საცხოვრებელი სახლები. აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობდა საქართველოს პროკურატურისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 230-მდე თანამშრომელი.
შედეგად, სხვადასხვა ადგილიდან ამოღებულია ნაღდი ფული, საერთო ჯამში 7 002 200 აშშ დოლარისა და 136 000 ლარის ოდენობით, 198 ერთეული ძვირფასი ნაკეთობა და საათი, ძვირადღირებული ნახატები, დოკუმენტაცია რამდენიმე ათას ფურცლად, 50 ერთეული მობილური ტელეფონი და 119 ერთეული ელექტრო მოწყობილობა.
ამჟამად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის თანამშრომლების მიერ ერთობლივად, ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ხსენებულ დოკუმენტაციასა და ელექტრომოწყობილობებზე არსებული ინფორმაციის შესწავლა-დამუშავება. ასევე, ამოღებული ნაღდი ფულის რეალური წარმომავლობის დადგენა, რის შემდეგაც მოხდება დამუშავებული ინფორმაციის მიხედვით შემდგომი საგამოძიებო-ოპერატიული მოქმედებების დაგეგმვა და შესაბამის პირთა მიმართ სამართლებრივი რეაგირება”, – ნათქვამია სუს-ის განცხადებაში.