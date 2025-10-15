კობახიძემ ეუთოს თავმჯდომარესთან ვიზიტი აქციაში მონაწილეობის გამო გააუქმა

“ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარესთან, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენთან დღეს დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა.
ამის შესახებ განცხადება მთავრობამ დღეს გაავრცელა:
”გუშინ, კანონსაწინააღმდეგო მიტინგში მონაწილეობისა და ცრუ განცხადებების გაკეთების გამო, პრემიერ-მინისტრმა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა.”
თბილისში ვიზიტად მყოფი ვალტონენი 14 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე, აქცია მივიდა და ვიდეოც გამოაქვეყნა თავის სოციალური მედიის არხზე.