კობახიძემ ეუთოს თავმჯდომარესთან ვიზიტი აქციაში მონაწილეობის გამო გააუქმა

15 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.
“ქართული ოცნების” პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ  ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარესთან, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენთან დღეს დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა.
ამის შესახებ განცხადება  მთავრობამ  დღეს გაავრცელა:
”გუშინ, კანონსაწინააღმდეგო მიტინგში მონაწილეობისა და ცრუ განცხადებების გაკეთების გამო, პრემიერ-მინისტრმა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დაგეგმილი შეხვედრა გააუქმა.”
თბილისში ვიზიტად მყოფი ვალტონენი 14 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე, აქცია მივიდა და ვიდეოც გამოაქვეყნა თავის სოციალური მედიის არხზე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

დაპატიმრებული ჟურნალისტის წერილი სენატორ ჯინ შაჰინს ბაქოს იზოლატორიდან

ყოველი სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ არ ვაპირებ მამა ანდრიასთან სიარულს – დოროთე ყურაშვილი

“ის ძალიან ძლიერი ლიდერია”- ტრამპი ალიევის შესახებ

„იმედის“ გათიშვასთან დაკავშირებით სუს-მა გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო

