11 ოქტომბერი, 2025 •
ია დარახველიძეს გირაო, სამს პატიმრობა – მორიგი განჩინება 4 ოქტომბრის საქმის დაკავებულებზე 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს კიდევ ერთი სხდომა გაიმართა, სადაც 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ მორიგ 4 პირის აღკვეთის ღინისძიებაზე იმსჯელეს.  

მოსამართლე მზია გარშაულაშვილმა 11 ოქტომბერს 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ  ია დარახველიძეს აღკვეთ ღონისძიებად 10 000 ლარიანი გირაო შეუფარდა, ხოლო ავთანდილ სურმანიძეს, რამაზ მამულაძესა და ხვიჩა გოგოხიას წინასწარი პატიმრობა.

ია დარახველიძესა და ავთანდილ სურმანიძეს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავება პროკურატურა, დანარჩენებს კი, ჯგუფურ ძალადობასთან ერთად, პრეზიდენტის რეზიდენციის, როგორც სტრატეგიული ობიექტის დაკავების მცდელობას.

პროკურორმა სონაძემ განაცხადა, რომ ია დარახველიძე ბრიუსელის მიმართულებით აპირებდა ქვეყნის დატოვებას და სწორედ ამ დროს აიყვანეს. ამიტომ პროკურორის თქმით, მასთან მიმართებით განსაკუთრებით არსებობდა მიმალვის საფრთხე. სხვა მხრივ პროკურორის ტექსტი შაბლონური დასაბუთებით იყო წარმოდგენილი, რომ ბრალდებულების მხრიდან არსებობდა მიმალვის, მტკიცებულებების განადგურების/გამოძიებაზე ზეწოლისა და ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე.

ია დარახველიძის ადვოკატის, რევაზ აჭარაძის თქმით, ია აეროპორტში იქნა აყვანილი — ადამიანი, რომელიც ხშირად გადის ქვეყნიდან და ყოველთვის ბრუნდება, მჭიდროდ დაკავშირებულია საქართველოსთან. აეროპორტში ყოფნა იმას არ ნიშნავს, რომ მიმალვას ცდილობდა და ბრალდებას არაფერი წარმოუდგენია ამის დასადასტურებლად. ადვოკატმა სასამართლოს წარუდგინა იას ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ეპილეფსიის და მისი მართვის გაიდლაინის ინფორმაცია. 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო, აცრა ყველასთვის უფასოა

ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა გოგი ჩახუნაშვილს – გამყრელიძე

პოლონეთის მოქალაქეების ცემის ბრალდებით კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს

გალის მასწავლებლების “საქართველოსთან კავშირებზე” სოხუმში გამოძიება დაიწყეს

