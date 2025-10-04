საზოგადოება

პრეზიდენტის სასახლესთან სპეცრაზმელებმა ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გაუშვეს

4 ოქტომბერი, 2025 •
პრეზიდენტის სასახლესთან სპეცრაზმელებმა ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გაუშვეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სპეცრაზმელები აქტიურ მოქმედებაზე გადავიდნენ პრეზიდენტის სასახლესთან – შეკრებილი დემონსტრანტები მათ წიწაკის სპრეის, წყლის ჭავლისა და ცრემლსადენი გაზის გამოყენებით დაშალეს. დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. მათ შორის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის წევრებიც. TV პირველის ცნობით, დაშავდა მათი ერთ-ერთი ოპერატორიც.

დაძაბულობა პრეზიდენტის სასახლესთან მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოქალაქეთა ნაწილმა იქ თავისუფლების მოედნიდან გადაინაცვლა. დემონსტრანტებმა დაანგრიეს ჭიშკარი და ეზოში შევიდნენ. რამდენიმე წუთში ადგილზე გამოჩნდა სპეცრაზმი, რასაც დაძაბულობა მოჰყვა.

ამის შემდეგ, შსს-მ გაავრცელა განცხადება, რომლითაც მოქალაქეებს სამართალდამცველების მითითებებისთვის დამორჩილებისკენ მოუწოდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი შესაბამის ღონისძიებებს გატარება დააანონსა.

აქციის მონაწილეებს პრეზიდენტის სასახლისკენ წასვლისკენ სცენიდან მოუწოდა მურთაზ ზოდელავამ. ის სცენაზე პაატა ბურჭულაძის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ ავიდა, რომელმაც თავის მხრივ წაიკითხა “4 ოქტომბრის ეროვნული კრების დეკლარაცია”. ამის შემდეგ მან ჩამოთვალა “ქართული ოცნების” 6 ლიდერის სახელი (ირაკლი კობახიძე, შალვა პაპუაშვილი, ანზორ ჩუბინიძე, მამუკა მდინარაძე, თეა წულუკიანი, ბიძინა ივანიშვილი) და განაცხადა, რომ “მოვითხოვოთ მათი სასწრაფოდ დატყვევება და მიყვანა საპყრობილეში”.

პრეზიდენტის სასახლის ეზოში ძალადობრივად შევარდნა გააკრიტიკა სალომე ზურაბიშვილმა. მისი თქმით, ეს “რეჟიმის” პროვოკაციაა პროტესტის დისკრედიტაციისთვის.

“პრეზიდენტის სასახის აღების ეს მასკარადი მხოლოდ რეჟიმს შეეძლო დაეგეგმა ქართველი ხალხის 310-დღიანი მშვიდობიანი პროტესტის დისკრედიტაციისთვის. როგორც ლეგიტიმური პრეზიდენტი, მე უარვყოფ ამას და ვაგრძელებ ჩემი ხალხის გვერდით დგომას მშვიდობიანად იქამდე, სანამ არ გავიმარჯვებთ ახალ არჩევნებში”, – დაწერა ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი

სასამართლომ ანტიკორუფციულს დაშვება მისცა “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე

TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო

ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს

პრეზიდენტის სასახლესთან სპეცრაზმელებმა ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გაუშვეს 04.10.2025
პრეზიდენტის სასახლესთან სპეცრაზმელებმა ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გაუშვეს
ამ წუთიდან ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს — პაატა ბურჭულაძის სიტყვა თავისუფლების მოედანზე 04.10.2025
ამ წუთიდან ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს — პაატა ბურჭულაძის სიტყვა თავისუფლების მოედანზე
“რადიო თავისუფლების” ინფორმაციით, თამარ ტალიაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტში დაიბარეს 04.10.2025
“რადიო თავისუფლების” ინფორმაციით, თამარ ტალიაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტში დაიბარეს
“ლელოში” ეხმაურებიან პროსახელისუფლებო მედიების ცნობებს მათი კანდიდატების მიერ პარტიის დატოვებაზე 04.10.2025
“ლელოში” ეხმაურებიან პროსახელისუფლებო მედიების ცნობებს მათი კანდიდატების მიერ პარტიის დატოვებაზე
მერობის ერთკანდიდატიანი ოლქები, სადაც აქტივობა 2021 წელზე მაღალია 04.10.2025
მერობის ერთკანდიდატიანი ოლქები, სადაც აქტივობა 2021 წელზე მაღალია
დარწმუნებული ვარ, ღარიბაშვილი, როგორც პატიოსანი კაცი, საკადრო შეცდომებს გულწრფელად ნანობს – ნაცვლიშვილი 04.10.2025
დარწმუნებული ვარ, ღარიბაშვილი, როგორც პატიოსანი კაცი, საკადრო შეცდომებს გულწრფელად ნანობს – ნაცვლიშვილი
ისანში, სამი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს – შსს 04.10.2025
ისანში, სამი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს – შსს
პაატა ბურჭულაძემ 4 ოქტომბრის აქციის საორგანიზაციო კომიტეტი დაასახელა 04.10.2025
პაატა ბურჭულაძემ 4 ოქტომბრის აქციის საორგანიზაციო კომიტეტი დაასახელა