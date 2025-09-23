უკრაინას, EU-ს მხარდაჭერით, შეუძლია იბრძოლოს და დაიბრუნოს ქვეყანა ომამდელ საზღვრებში – ტრამპი

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის თქმით, რუსეთი “ქაღალდის ვეფხვს” ჰგავს. ასე შეაფასა მან უკრაინასთან დაწყებული სრულმასშტაბიანი ომი, რომლის დასრულებას ვლადიმერ პუტინი რამდენიმე დღეში გეგმავდა, თუმცა უკვე 3,5 წელიწადია გრძელდება.
სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ტრამპი წერს, რომ ომის გამო რუსეთის ეკონომიკა რთულ მდგომარეობაშია. მან მიანიშნა იმაზეც, რომ თავად რუსეთის მოსახლეობას ომის მიმდინარეობის შესახებ ობიექტური ინფორმაცია არ აქვს.
ტრამპი აცხადებს, რომ უკრაინას, ევროკავშირისა და NATO-ს მხარდაჭერით, შეუძლია ყველა იმ ტერიტორიის დაბრუნება, რომელსაც ამ ომის დაწყებამდე აკონტროლებდა.
“მას შემდეგ, რაც გავეცანი და სრულად გავიაზრე უკრაინა-რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკური სიტუაცია და დავინახე, რა ეკონომიკური პრობლემების წინაშეა რუსეთი, მე ვფიქრობ, რომ უკრაინა იმ მდგომარეობაშია, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერით შეუძლია იბრძოლოს და დაიბრუნოს მთელი უკრაინა პირვანდელი სახით.
დროთა განმავლობაში, მოთმინებითა და ევროპის, განსაკუთრებით კი NATO-ს ფინანსური მხარდაჭერით, უკრაინის იმ საზღვრებში დაბრუნება, საიდანაც ეს ომი დაიწყო, არის საკმაოდ შესაძლებელი ვარიანტი. რატომაც არა?
რუსეთი სამწელ-ნახევარია უმიზნოდ იბრძვის ომში, რომლის მოსაგებად რეალურ სამხედრო ძალას ერთ კვირაზე ნაკლები უნდა დასჭირვებოდა. რუსეთისთვის ეს განსხვავებული ვერ იქნება. სინამდვილეში, ეს მას “ქაღალდის ვეფხვს” ამსგავსებს.
როცა ხალხი მოსკოვსა და რუსეთის სხვა დიდ ქალაქებსა თუ რაიონებში აღმოაჩენს, თუ როგორ მიმდინარეობს ომი სინამდვილეში, გიგებს, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია მათთვის ბენზინის მიწოდება, რადგან იქმნება გრძელი რიგები და ბევრი სხვა საკითხი, რის გამოც ომის ეკონომიკის პირობებში მათი ფულის დიდი ნაწილი უკრაინასთან ბრძოლაში იხარჯება, მაშინ, როცა უკრაინას აქვს უდიდესი სულისკვეთება და ის მხოლოდ უმჯობესდება. უკრაინა შეძლებს საკუთარი ქვეყნის უკან დაბრუნებას თავდაპირველ საზღვრებში და ვინ იცის, იქნებ ამაზე შორს წასვლაც კი.
პუტინი და რუსეთი დიდ ეკონომიკურ პრობლემებში არიან და ახლა უკრაინის მოქმედების დროა.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ორივე ქვეყანას წარმატებას ვუსურვებ. ჩვენ გავაგრძელებთ იარაღის მიწოდებას NATO-სთვის, რათა NATO-მ გამოიყენოს ის, როგორც სურს. წარმატებას ვუსურვებ ყველას!” – წერს ტრამპი truthsocial-ში.
ტრამპმა ეს განცხადება გაეროს მე-80 საპარლამენტო ასამბლეის შემდეგ გამოაქვეყნა. ასამბლეის ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ, ტრამპი შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისაც.