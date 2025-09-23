საზოგადოება

იოზვიაკი: ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე არ მიიწვიეს

23 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„რადიო თავისუფლების“ ევროპის ბიუროს რედაქტორის, რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, „ქართული ოცნების“ საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაკა ბოჭორიშვილი ლუქსემბურგში დაგეგმილ საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე არ მიიწვიეს.

რიკარდ იოზვიაკის ცნობით, ლუქსემბურგში მიწვეული არიან ცენტრალური აზიის სახელმწიფოების და შავი ზღვის  ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები.

როგორც რიკარდ იოზვიაკი წერს, მინისტერიალზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მოწვეული არ არის და ქვეყანა ელჩის დონეზე იქნება წარმოდგენილი.

ნეტგაზეთი ინფორმაციის გადამოწმებას საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ცდილობს და მათგან პასუხს ელოდება.

სექტემბრის დასაწყისში მაკა ბოჭორიშვილი ასევე არ იყო მიწვეული კოპენჰაგენში გამართულ არაფორმალურ შეხვედრაზე, სადაც ევროკავშირის გაფართოების საკითხი განიხილეს. ამ შეხვედრაზე ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს ევროპულ საქმეთა მინისტრებთან მიწვეული იყვნენ უკრაინის, მოლდოვის, დასავლეთ ბალკანეთისა და თურქეთის წარმომადგენლები.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

