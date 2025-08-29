EU “ოცნებას” დაჟინებით მოუწოდებს, გააუქმოს ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება

ევროკავშირი დაჟინებით მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გააუქმოს დამოუკიდებელი სამოქალაქო ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის პრესსპიკერის განცხადებაში.
ბრიუსელის შეფასებით, 7 სამოქალაქო ორგანიზაციის ანგარიშების დაყადაღება არის “მორიგი თავდასხმა ფუნდამენტურ უფლებებზე და მართლმსაჯულების სისტემის რეპრესიის ინსტრუმენტად გამოყენება”. ევროკავშირის თანახმად, “სახეზეა პოლიტიკური დევნის აქტი, წინასწარ განზრახული ფინანსური მოგუდვის გზით, რათა გააჩუმოს და დასაჯოს განსხვავებულად მოაზროვნეთა ხმები”.
“სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არ არიან სახელმწიფოს მტრები, არამედ დემოკრატიული პლურალიზმისა და ანგარიშვალდებულების საყრდენი. წლების განმავლობაში, საქართველოს აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის მამოძრავებელი ძალა იყო, რასაც მისი მოქალაქეებისთვის ხელშესახები სარგებელი მოჰქონდა. ამ ორგანიზაციების მიზანში ამოღება ფუნდამენტურ დემოკრატიულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება და კანდიდატი ქვეყნისგან მოსალოდნელ ძირითად პრინციპებს უთხრის ძირს.
ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მედეგ და მამაც სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან მზარდი რეპრესიების მიუხედავად კვლავ ემსახურება მოქალაქეებს”, – ნათქვამია ევროკავშირის განცხადებაში.