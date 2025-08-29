საზოგადოება

EU "ოცნებას" დაჟინებით მოუწოდებს, გააუქმოს ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება

29 აგვისტო, 2025
EU “ოცნებას” დაჟინებით მოუწოდებს, გააუქმოს ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირი დაჟინებით მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გააუქმოს დამოუკიდებელი სამოქალაქო ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის პრესსპიკერის განცხადებაში.

ბრიუსელის შეფასებით, 7 სამოქალაქო ორგანიზაციის ანგარიშების დაყადაღება არის “მორიგი თავდასხმა ფუნდამენტურ უფლებებზე და მართლმსაჯულების სისტემის რეპრესიის ინსტრუმენტად გამოყენება”. ევროკავშირის თანახმად, “სახეზეა პოლიტიკური დევნის აქტი, წინასწარ განზრახული ფინანსური მოგუდვის გზით, რათა გააჩუმოს და დასაჯოს განსხვავებულად მოაზროვნეთა ხმები”.

“სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არ არიან სახელმწიფოს მტრები, არამედ დემოკრატიული პლურალიზმისა და ანგარიშვალდებულების საყრდენი. წლების განმავლობაში, საქართველოს აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის მამოძრავებელი ძალა იყო, რასაც მისი მოქალაქეებისთვის ხელშესახები სარგებელი მოჰქონდა. ამ ორგანიზაციების მიზანში ამოღება ფუნდამენტურ დემოკრატიულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება და კანდიდატი ქვეყნისგან მოსალოდნელ ძირითად პრინციპებს უთხრის ძირს.

ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს მედეგ და მამაც სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან მზარდი რეპრესიების მიუხედავად კვლავ ემსახურება მოქალაქეებს”, – ნათქვამია ევროკავშირის განცხადებაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

EU “ოცნებას” დაჟინებით მოუწოდებს, გააუქმოს ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება
„წაგართვით გადაწყვეტილების მიღების უფლება, შეგიძლიათ უბრალოდ გამოაცხადოთ იგი“ — ომარ ფურცელაძის დასკვნითი სიტყვა
მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე – ბრიტანეთის საელჩო
ვაშინგტონის დეკლარაციის გარშემო არსებითი განხილვები სექტემბრიდან დაიწყება – ფაშინიანი
პარტიები ჩერგოლეიშვილს აკრიტიკებენ, თუმცა „რვიანის“ დაშლას არ განიხილავენ
ბოკერია: მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა
ყარაბაღის ყოფილმა ლიდერებმა ომზე პასუხისმგებლობა ერევანს დააკისრეს
აზერბაიჯანში ფოტოჟურნალისტი აჰმედ მუხტარი დააკავეს