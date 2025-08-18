საზოგადოება

უკრაინას მივცემთ კარგ უსაფრთხოებას – ტრამპი-ზელენსკის შეხვედრა დაიწყო

18 აგვისტო, 2025 •
უკრაინას მივცემთ კარგ უსაფრთხოებას – ტრამპი-ზელენსკის შეხვედრა დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თეთრ სახლში დაიწყო აშშ-ისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრა. 

“უკრაინას მივცემთ ძალიან კარგ უსაფრთხოებას”, – განაცხადა დონალდ ტრამპმა შეხვედრის დაწყებამდე. 

აშშ-ის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობს ამაში, უფრო კონკრეტულად, გულისხმობდა თუ არა უსაფრთხიების გარანტიებში აშშ-ის სამშვიდოებოების შეყვანას უკრაინაში. 

რა სჭირდება უკრაინას  აშშ-ისგან უსაფრთხოებისთვის –   ჯარი, დაზვერვა, აღჭურვილობა? ამ კითხვას ზელენსკიმ ასე უპასუხა – „ყველაფერი“ . 

ტრამპმა და ზელენსკიმ უპასუხეს ჟურნალისტების კითხვებს შეხვედრის დაწყებამდე. 

პრეზიდენტების ორმხრივი  შეხვედრის შემდეგ გაიმართება გაფართოებული შეხვედრა ევროპის ლიდერებთან, რომლებიც ვაშინგტონში ჩავიდნენ უკრაინაში მიმდინარე ომის შეწყვეტის საკითხზე მოლაპარაკებებისთვის ,  ბოლოს კი გაიმართება ზელენსკის პრესკონფერენცია. 

ტრამპმა განაცხადა, რომ შეხვედრის შემდეგ დაურეკავს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. 



მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მარნეულში, ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობრივ ბრალდებით სამი ქალი დააკავეს – შსს

“დროა”: საქართველოს კიდევ ორი პოლიტიკური პატიმარი ჰყავს – თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე

“უკრაინის ტერიტორია მშვიდობისთვის” – რა მოითხოვა პუტინმა ომის შეჩერების სანაცვლოდ

პოლიციამ აქციების ორი მონაწილე სისხლის სამართლის წესით დააკავა 

მერცი “შემდეგი შეხვედრიდან” ცეცხლის შეწყვეტას ელის 18.08.2025
მერცი “შემდეგი შეხვედრიდან” ცეცხლის შეწყვეტას ელის
უკრაინას მივცემთ კარგ უსაფრთხოებას – ტრამპი-ზელენსკის შეხვედრა დაიწყო 18.08.2025
უკრაინას მივცემთ კარგ უსაფრთხოებას – ტრამპი-ზელენსკის შეხვედრა დაიწყო
“მტკიცებულება უტყუარი აღარ არის” – რა მნიშვნელობა აქვს უახლესი ექსპერტიზის დასკვნას მიმინოშვილისა და გოშაძის საქმეში 18.08.2025
“მტკიცებულება უტყუარი აღარ არის” – რა მნიშვნელობა აქვს უახლესი ექსპერტიზის დასკვნას მიმინოშვილისა და გოშაძის საქმეში
ზინოვკინას საქმის ფიგურანტი პოლიციელი სროლისთვის დააკავეს და გირაოთი გაათავისუფლეს — „პუბლიკა“ 18.08.2025
ზინოვკინას საქმის ფიგურანტი პოლიციელი სროლისთვის დააკავეს და გირაოთი გაათავისუფლეს — „პუბლიკა“
ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გაახმიანებს თეირანი 18.08.2025
ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გაახმიანებს თეირანი
ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი 18.08.2025
ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი
რუსეთი შეგნებულად დაესხა თავს SOCAR-ს ოდესაში – ზელენსკი 18.08.2025
რუსეთი შეგნებულად დაესხა თავს SOCAR-ს ოდესაში – ზელენსკი
“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი 18.08.2025
“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი