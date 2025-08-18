უკრაინას მივცემთ კარგ უსაფრთხოებას – ტრამპი-ზელენსკის შეხვედრა დაიწყო

თეთრ სახლში დაიწყო აშშ-ისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრა.
“უკრაინას მივცემთ ძალიან კარგ უსაფრთხოებას”, – განაცხადა დონალდ ტრამპმა შეხვედრის დაწყებამდე.
აშშ-ის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, რას გულისხმობს ამაში, უფრო კონკრეტულად, გულისხმობდა თუ არა უსაფრთხიების გარანტიებში აშშ-ის სამშვიდოებოების შეყვანას უკრაინაში.
რა სჭირდება უკრაინას აშშ-ისგან უსაფრთხოებისთვის – ჯარი, დაზვერვა, აღჭურვილობა? ამ კითხვას ზელენსკიმ ასე უპასუხა – „ყველაფერი“ .
ტრამპმა და ზელენსკიმ უპასუხეს ჟურნალისტების კითხვებს შეხვედრის დაწყებამდე.
პრეზიდენტების ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ გაიმართება გაფართოებული შეხვედრა ევროპის ლიდერებთან, რომლებიც ვაშინგტონში ჩავიდნენ უკრაინაში მიმდინარე ომის შეწყვეტის საკითხზე მოლაპარაკებებისთვის , ბოლოს კი გაიმართება ზელენსკის პრესკონფერენცია.
ტრამპმა განაცხადა, რომ შეხვედრის შემდეგ დაურეკავს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს.