საზოგადოება

დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა

15 აგვისტო, 2025 •
დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

26 წლის მუსიკოსს, დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა.

გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა მიიღო. ამავე მოსამართლემ მიუსაჯა პატიმრობა მათე დევიძეს, გიორგი მინდაძეს, თემურ ზასოხაშვილს და დავით ლომიძეს.

ბრალდების მხარე დავით ხომერიკს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-18/229-ე მ მუხლების დარღვევას ედავება, რაც გულისხმობს “ასაფეთქებელი ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში სხვა მოწყობილობის, ან ნივთიერების გადატანა-განთავსებას”. პროკურორი ვაჟა თოდუა ამტკიცებდა, რომ ხომერიკს ე.წ. მოლოტოვის კოქტეილის დამზადებას ედავება. გამოძიების ვერსიით, ჩანთაში უპოვეს ბოთლები, აალებდი ნივთიერება და სხვა ნივთები, რომლებიც “მოლოტოვის კოქტეილის” დამზადებისთვისაა საჭირო.

დავით ხომერიკი ბრალს არ აღიარებს.

ის 2 დეკემბრს, გამთენიისას, ჯერ ადმინისტრაციული წესით, პოლიციელზე დაუმორჩილებლობის საფუძლით დააკავეს. მას შემდეგ კი, რაც ბრალდების მტკიცებით, ჩხრეკისას აალებადი ნივთიერებები აღმოუჩინეს, სისხლის სამართლის კოდექსით წარუდგინეს ბრალი.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აზერბაიჯანზე აშშ-ის ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია

აშშ-ის ანგარიში: აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებები სისტემურად უხეშად ირღვევა

რუსეთმა ალეკო ელისაშვილს 6-წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა

„ნეიტრალური საქართველო“ EU-ში გაწევრიანების საწინააღმდეგოდ პლებისციტის ჩატარებას ითხოვს

ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებულის, წლის საუკეთესო ფრილანსერის, მანანა არაბულის თავისუფალი პორტრეტი 15.08.2025
ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებულის, წლის საუკეთესო ფრილანსერის, მანანა არაბულის თავისუფალი პორტრეტი
დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა 15.08.2025
დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა
ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება არაფერს ნიშნავს — ხომერიკის დასკვნითი სიტყვა 15.08.2025
ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება არაფერს ნიშნავს — ხომერიკის დასკვნითი სიტყვა
ივანიშვილ-კუპრაშვილის ბიურო სამოქალაქო საზოგადოებაზე თავდასხმას აგრძელებს — არასამთავრობოები 15.08.2025
ივანიშვილ-კუპრაშვილის ბიურო სამოქალაქო საზოგადოებაზე თავდასხმას აგრძელებს — არასამთავრობოები
„თეგეტა მოტორსში“ შეძენილ ავტონაწილებზე უპრეცედენტო საგარანტიო პირობები მოქმედებს 15.08.2025
„თეგეტა მოტორსში“ შეძენილ ავტონაწილებზე უპრეცედენტო საგარანტიო პირობები მოქმედებს
აბრამოვი უდანაშაულოდ ცნეს და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს 15.08.2025
აბრამოვი უდანაშაულოდ ცნეს და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს
წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულებს 14.08.2025
წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულებს
სირცხვილია, ისჯებოდე ქვეყნის სიყვარულისთვის | თედო აბრამოვის დასკვნითი სიტყვა 14.08.2025
სირცხვილია, ისჯებოდე ქვეყნის სიყვარულისთვის | თედო აბრამოვის დასკვნითი სიტყვა