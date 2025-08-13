„ცინიკური“ — უკრაინა „ქართული ოცნების“ პროპაგანდისტულ კლიპს პასუხობს

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება „ქართული ოცნების“ საარჩევნო კლიპს, სადაც შეპირისპირებულია უკრაინაში ნგრევის და საქართველოში აღმშენებლობის კადრები.
„უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ყურადღება გაამახვილა მმართველი პარტია „ქართული ოცნების“ მორიგ არამეგობრულ ქმედებაზე, რომელიც საკუთარი პოლიტიკური პიარისთვის აგრძელებს ვიდეოების გამოყენებას, რომლებიც ასახავს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული სრულმასშტაბიანი აგრესიის საშინელ შედეგებს. ასეთი ცინიკური ნაბიჯები უკრაინელი ხალხისა და რუსული აგრესიის მსხვერპლთა მიმართ უპატივცემლობას გამოხატავს და უკრაინულ საზოგადოებაში სამართლიან აღშფოთებას იწვევს“, — ნათქვამია განცხადებაში.
კიევის თქმით, სამწუხაროა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს მოსკოვს აამოს და უგულებელყოფს ღირსებისა და დამოუკიდებლობის პრინციპებს, რომლებიც ისტორიულად ახასიათებს ქართველ ერს და მისი იდენტობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.
„ჩვენ ვურჩევთ საქართველოს მმართველი პარტიის პოლიტიკურ სტრატეგებს, იყვნენ გულახდილი საკუთარ ხალხთან და თავიანთ გვერდებზე უფრო ჭეშმარიტი სურათი განათავსონ: მარჯვნივ რუსეთის სამფეროვანი დროშა და მარცხნივ ევროკავშირისა და ნატოს დახურული კარი. ეს რეალობას შეესაბამება, რადგან საქართველოს ამჟამინდელმა მთავრობამ ქვეყანას არა ომი, არამედ ევროპული მომავალი წაართვა. ამავდროულად, უკრაინა თანმიმდევრულად და ურყევად უჭერს მხარს მეგობარ ქართველ ხალხს დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და ევროპული სახელმწიფოს აშენებისკენ სწრაფვაში“, — ნათქვამია განცხადებაში.
გუშინ, 12 აგვისტოს „ქართულმა ოცნებამ“ გამოაქვეყნა სააღჩევნო კლიპი, სადაც პროპაგანდისტულად იყენებს უკრაინაში ომით გამოწვეული ნგრევის კადრებს და უპირისპირებს „აღმშენებლობას და მშვიდობას“, რომელიც თითქოსდა „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას მოაქვს ქვეყნისთვის. იმავე ტექნოლოგიებს იყენებდა „ქართული ოცნება“ საპარლამენტო არჩევნების კამპანიის დროს.