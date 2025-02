30-ზე მეტი უცხოელი პოლიტიკოსი და ანალიტიკოსი მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას ითხოვს

საქართველოს უცხოელი მეგობრები მზია ამაღლობელისა და პოლიტპატიმრის გათავისუფლების მოთხოვნით განცხადებას ავრცელებენ.

Today with a vast group of Friends of Georgia we issue à statement demanding the immediate release of Mzia Amaglobeli and calling for decisive international action. pic.twitter.com/8ebWFOgF1S

