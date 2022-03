„უკრაინაში ომმა განმიახლა წარსულის ტრავმა“ — დემნამ Balenciaga-ს შოუ უკრაინას მიუძღვნა

მსოფლიოში ცნობილმა, წარმოშობით ქართველმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ პარიზის მოდის კვირეულზე დღეს, 6 მარტს გამართული ჩვენება უკრაინაში მიმდინარე ომს მიუძღვნა.

დემნამ შოუ გახსნა უკრაინელი პოეტის, ოლექსანდრ ოლესის 1917 წელს დაწერილი ლექსით „იცოცხლე უკრაინა“.

Balenciaga-ს ჩვენებაზე მისულ სტუმრებს სკამებზე უკრაინის დროშა და დემნა გვასალიას ემოციური მიმართვა დახვდათ, სადაც ის თავის პირად ტკივილზე და ომის საშინელებაზე საუბრობს.

ნეტგაზეთი გთავაზობთ ამ მიმართვის სრულ თარგმანს.

დემნას არაორდინალურ და უჩვეულო ჩვენებას მსოფლიო მოდის კრიტიკოსები ტვიტერზე შთამბეჭდავს უწოდებენ.

„ნიუ იორკ ტაიმსის“ მოდის კრიტიკოსმა ვანესა ფრიდმანმა დემნას მიმართვა ტვიტერზე გამოაქვეყნა და ფოლოვერებს მისი სრულად წაკითხვა ურჩია.

Statement from Demna on the war in Ukraine, his own experience as a Georgian refugee, and fashion left on every seat in the #Balenciaga show. Worth reading in full. pic.twitter.com/CJ7HRwWnKj

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) March 6, 2022