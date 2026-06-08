თუ ზაფხულში საზღვარგარეთ მოგზაურობას გეგმავ, N1 როუმინგით „სელფისგან“ ყველაზე საჭირო აპლიკაციებით სრულიად უფასოდ და ინტერნეტის ხარჯვის გარეშე ისარგებლებ:
- Uber
- Bolt
- Google Maps
- WhatsApp Chat
- Messenger Chat
- MyCellfie App
ამასთან, როუმინგის პაკეტზე „ევროპა“ ფასებიც შეუდარებელი დაგხვდება:
- 1 GB ₾8
- 3 GB ₾20
- 5 GB ₾28
- 10 GB ₾52
„ჩვენი მიზანია, შენი მოგზაურობა კიდევ უფრო კომფორტული გავხადოთ. ნავიგაციის, კომუნიკაციისა და ტრანსპორტის სერვისებით სარგებლობას მაშინაც შეძლებ, როცა ძირითადი მეგაბაიტები ამოგეწურება. Uber, Bolt, Google Maps, WhatsApp, Messenger და MyCellfie App ნებისმიერ დროს და ადგილას უფასოდ გექნება“, – თეკლე ცხვედიანი, მობილური საბითუმო ბიზნესის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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