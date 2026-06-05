„თეგეტა მოტორსი“ კამპანიის „გაიარე მეტის“ ფარგლებში ავტო და მოტომიმართულებით არაერთ სპორტსმენსა და ენთუზიასტს უჭერს მხარს.
ინიციატივა აერთიანებს როგორც პროფესიონალურ შეჯიბრებებს, ისე ინდივიდუალურ ტურებსა და საქველმოქმედო აქტივობებს. კომპანიის მიზანია,
საზოგადოებას ამ გზითაც შეახსენოს, რომ უსაფრთხოდ მეტის გავლა მხოლოდ გამართული ტრანსპორტით არის შესაძლებელი. სწორედ აღნიშნული იდეის ირგვლივ ერთიანდება მხარდაჭერილი სპორტული და სათავგადასავლო ტურები, რომელთა განმავლობაშიც მოტოებისა და ავტომობილების ტექნიკურ გამართულობაზე „თეგეტა მოტორსი“ თავის პარტნიორ ფრანგულ ბრენდ Motul-თან ერთად ზრუნავს.
ავტომიმართულებით „თეგეტა მოტორსი“ და Motul წელს წრიულ რბოლაში გიორგი ბეჟიტაშვილის მხარდამჭერები არიან, რომელსაც სხვადასხვა რბოლაზე საპრიზო ადგილი არაერთხელ აქვს მოპოვებული.
სეზონის პირველი ეტაპი სპორტსმენმა მეორე ადგილზე დაასრულა და ჩემპიონობისთვის ბრძოლას „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად განაგრძობს.
„გაიარე მეტის“ ფარგლებში კომპანია მხარს უჭერს ბელა ბურძენიძის ევროტურსაც. ბელა მოყვარული ავტომრბოლელი და ოფროუდერია, რომელიც „თეგეტა მოტორსის“ მხარდაჭერით, ტურის ფარგლებში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანას შემოივლის. ინიციატივა, უსაფრთხო მოგზაურობის იდეასთან ერთად, ქალების მხარდაჭერის მიმართულებასაც აერთიანებს.
ელენე კოხრეიძე, „თეგეტა ჰოლდინგის“ მარკეტინგის მთავარი ოფიცერი: „წელს გადავწყვიტეთ, რომ „გაიარე მეტის“ ფარგლებში სპორტისა და ინდივიდუალური ტურების მიმართულებით სხვადასხვა პროექტისთვის დაგვეჭირა მხარი. მათ შორის ავტოსპორტში ვასპონსორებთ გიორგი ბეჟიტაშვილს, რომელმაც წრიული რბოლის პირველი ეტაპი საპრიზო ადგილზე დაასრულა და ჩემპიონობისთვის ბრძოლას აგრძელებს. მის გვერდით სეზონის ყველა ეტაპზე ვიქნებით.
ამასთან ერთად, მხარს ვუჭერთ ბელა ბურძენიძის ევროტურსაც. კამპანიის კონცეფციიდან გამომდინარე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო იმ ადამიანების
მხარდაჭერა, რომლებიც მუდმივად ახალ გზებსა და გამოცდილებებს ეძებენ.
„გაიარე მეტიც“ ხომ ამ იდეას აერთიანებს – მეტი იმოგზაურო უსაფრთხოდ და ამისთვის ავტომობილის ტექნიკურ გამართულობაზე იზრუნო. სწორედ ამიტომ სხვადასხვა სპორტული და შემეცნებითი აქტივობის საშუალებით ვცდილობთ, ავტომობილის მოვლის კულტურა ყოველდღიურ ჩვევად ვაქციოთ“.
„თეგეტა მოტორსი“ და Motul პროექტებს მხარს მოტომიმართულებითაც უჭერენ და წრიულ რბოლაში გიორგი მიხანაშვილის სპონსორები არიან, რომელიც ერთ-ერთი გამოცდილი და წარმატებული ქართველი რაიდერია.
გარდა ამისა, ისინი პროფესიონალი მოტომრბოლელის, ლადო გუდაძის მსოფლიო ტურების მხარდამჭერებიც არიან. ლადო „პიტსტოპ აკადემიის“ დამფუძნებელი და მოტოსამყაროში ერთ-ერთი ცნობილი ენთუზიასტია.
საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ ტურებში მასთან ერთად „თეგეტა მოტორსიც“ იმოგზაურებს.
„გაიარე მეტის“ ფარგლებში გაიმართება საქველმოქმედო Moto მარათონიც, რომლის ორგანიზატორიცაა მოტოკლუბი Black Bells.
ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად Motul-იც უერთდება, მონაწილეები ოთხი თვის განმავლობაში, საერთო ჯამში, 300 000 კილომეტრის გავლას შეეცდებიან. მიღწეული შედეგის შემთხვევაში, სიმბოლური თანხა ბავშვთა სახლს გადაეცემა.
ამასთანავე, სხვადასხვა კილომეტრაჟის კატეგორიაში გამარჯვებულები ინდივიდუალურ სიმბოლურ პრიზებსაც მიიღებენ.
ნინა მამაცაშვილი, „თეგეტა მოტორსის“ მარკეტინგის უფროსი მენეჯერი: „მოტომიმართულებით გვინდოდა, მხარი დაგვეჭირა იმ ადამიანებისა და
პროექტებისთვის, რომლებიც მოგზაურობასა და ახალი გზების აღმოჩენას უკავშირდება.
ამ მიზნით ვასპონსორებთ გიორგი მიხანაშვილს წრიულ რბოლაში, რომელიც წლებია, წარმატებით ასპარეზობს მოტორბოლებში და არაერთი
საპრიზო ადგილი აქვს მოპოვებული.
ასევე, „გაიარე მეტის“ ფარგლებში ვუჭერთ მხარს ლადო გუდაძეს, რომელიც მოტოტურებს გეგმავს როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ლადო ამ სფეროში ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალია და გვინდოდა, მისი პროექტის ნაწილი „თეგეტა მოტორსიც“ გამხდარიყო.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პროექტია Moto მარათონიც, რომელსაც საქველმოქმედო დატვირთვა აქვს. მონაწილეები ოთხი თვის განმავლობაში,
საერთო ჯამში, 300 000 კილომეტრის გავლას შეეცდებიან და თუ ეს მაჩვენებელი შესრულდება, ბავშვთა სახლს სიმბოლური თანხა გადაეცემა.
გვინდა, თითოეულ მონაწილეს ჰქონდეს განცდა, რომ კეთილ საქმეშიც შეაქვს წვლილი. დადებითი უკუკავშირის შემთხვევაში, ვფიქრობთ, „გაიარე მეტის“ ფარგლებში ეს აქტივობა მომავალშიც გავაგრძელოთ და მიზნად მეტი და მეტი კილომეტრის გავლა დავისახოთ“.
უკვე 30 წელზე მეტია, „თეგეტა მოტორსი“ მომხმარებლების უსაფრთხო გადაადგილებაზე ზრუნავს და ამ მიზნით მათ მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების
პროდუქციასა და სერვისებს სთავაზობს, რომელთა შორის Motul-ს გამორჩეული ადგილი უჭირავს.
ფრანგული ბრენდი, რომელიც საავტომობილო და მოტოტექნიკური ზეთების მიმართულებით ერთ-ერთ ლიდერად მიიჩნევა, პროფესიონალური ავტო და მოტოსპორტის მხარდაჭერაშიც აქტიურად არის ჩართული.
„გაიარე მეტი“ კომპანიების თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობაა, რომლის საშუალებითაც ისინი ავტომობილისა თუ მოტოტექნიკის გამართულობის მნიშვნელობას უსვამენ ხაზს და ერთად სპორტულ, სათავგადასავლო თუ საქველმოქმედო ინიციატივებს უჭერენ მხარს.
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„თეგეტა მოტორსის“ შესახებ: „თეგეტა ჰოლდინგში“ შემავალი კომპანია „თეგეტა მოტორსი“ 1995 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე მსუბუქი, სატვირთო და სპეციალური დანიშნულების სერვისის მიმართულებით.
ავტოინდუსტრიის ლიდერი კომპანია მომხმარებელს ავტომომსახურების სრულ სპექტრს სთავაზობს, როგორც მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების, ისე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების, ასევე სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის მიმართულებით.
კომპანიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით 28 ფილიალი აქვს, რომლებიც 500 000-მდე საცალო და 35 000-მდე კორპორაციულ მომხმარებელს ემსახურება.
„თეგეტა მოტორსი“ არაერთი პრემიუმ ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, მათ შორის არის Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Ate და სხვა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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