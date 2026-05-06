12 ივნისს საქართველოში კონცერტს გამართავს ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ არტისტი YE, Kanye West.
კონცერტი გაიმართება თბილისში, “დინამო არენაზე”, Starring Georgia-ს ორგანიზებით და თიბისის პარტნიორობით.
ბილეთების საყოველთაო გაყიდვა 12 მაისს, 12:00 საათზე, Tkt.ge-ზე დაიწყება. თუმცა თიბისიმ თავის მომხმარებლებს განსაკუთრებული შეთავაზება მოუმზადა:
თიბისის ნებისმიერი ბარათის მფლობელებს ექნებათ ექსკლუზიური შესაძლებლობა, TKT.GE-ზე ბილეთები 24 საათით ადრე – 11 მაისის შუადღის 12 საათიდან – 25%-იანი ფასდაკლებით, პირველებმა შეიძინონ. ასევე, ისარგებლონ თიბისი განაწილებით, რომლის შემთხვევაშიც იმოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება.
თიბისის მომხმარებლებისთვის ყველა კატეგორიის ბილეთზე (Star Ring, Orbit, VIP) გავრცელდება 25%-იანი ფასდაკლება როგორც წინასწარი გაყიდვის, ისე საერთო გაყიდვების პერიოდში. თიბისი განაწილებით სარგებლობის შემთხვევაში კი, 20%-იანი.
YE-ს კონცერტი გამოირჩევა მასშტაბური შოუთი, ინოვაციური ვიზუალური ეფექტებითა და ენერგიული პერფორმანსით, რაც ღონისძიებას განსაკუთრებულ გამოცდილებად აქცევს.
2026 წლის მარტში არტისტმა ახალი ალბომი- Bully გამოსცა. რელიზს მსოფლიო მასშტაბით ექსკლუზიური შოუებიც მოჰყვა და სწორედ ამ ტურის ფარგლებში წარდგება YE დინამო არენაზე შეკრებილი მსმენელის წინაშე.
