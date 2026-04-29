თიბისის ბიზნესმომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ, ბიზნეს მობაილბანკში ინვოისების მართვის ფუნქციონალით ისარგებლონ და კიდევ უფრო გაიმარტივონ ყოველდღიური საქმიანობა. ახალი, ინოვაციური გადაწყვეტა მნიშვნელოვნად ზოგავს მომხმარებლის დროს და მას მაქსიმალურად აზღვევს შესაძლო ხარვეზებისგან.
თუკი აქამდე, ინვოისისთვის, მეწარმეებს PDF ან Ecxel-ის ფაილში შაბლონის შექმნა, მესამე პირის მონაცემების ხელით შეყვანა, დოკუმენტის მეილზე გადაგზავნა და პროცესის რამდენიმე აპლიკაციაში მართვა უწევდათ – ახალი ფუნქციონალი მათ შესაძლებლობას აძლევს, სწრაფად და მარტივად, ავტომატურად დააგენერირონ ონვოისი, გადაგზავნონ ის, გადარიცხონ თანხა და აკონტროლონ ჩარიცხვის სტატუსი მობაილბანკშივე, აპლიკაციიდან გაუსვლელად. ამასთანავე, ყველა ინვოისი და ჩარიცხვის დამდასტურებელი დოკუმენტი, ერთ სივრცეში, ბიზნეს მობაილბანკში იქნება თავმოყრილი.
ახალი ფუნქციონალით სარგებლობა ეფექტიანია არა მხოლოდ მეწარმისთვის, არამედ მყიდველისთვისაც, რომელსაც ინვოისი მობაილბანკში გაეგზავნება და მას აღარ მოუწევს მომწოდებლის მონაცემების ხელით შეყვანა. ინვოისის მიღების შემდეგ, გადარიცხვის ღილაკზე დაწკაპუნებით, თანხა კონკრეტული პროდუქტის ან მომსახურების მომწოდებელ კომპანიის ანგარიშზე გადაირიცხება.
