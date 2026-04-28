ტერაბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას აგრძელებს და მომხმარებლებს ახალ პროდუქტს – აგრო საკრედიტო ბარათს სთავაზობს, რომელიც ფერმერებისა და აგრო საქმიანობაში ჩართული პირების საჭიროებებზეა მორგებული.
ბარათი მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს, წინასწარ დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის საჭირო პროდუქცია, მათ შორის აგრეგატები, სასუქები, მესაქონლეობის, მეფრინველეობისა და მეთევზეობისთვის განკუთვნილი საკვები და სხვა აუცილებელი ინვენტარი პარტნიორ ობიექტებში.
პროდუქტი ითვალისწინებს ბიზნესის სეზონურობის და ეფუძნება პრინციპს „აიღე ახლა, დაფარე მოსავლის აღების შემდეგ“, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, საჭირო რესურსები დროულად შეიძინონ. ბარათი მოიცავს 9 თვემდე საშეღავათო პერიოდს, მომხმარებლის ბიზნესზე მორგებულ გადახდის გრაფიკს და ლიმიტის დისტანციურად დამტკიცების შესაძლებლობას ობიექტზე ვიზიტის გარეშე.
აღნიშნული ბარათი ხელმისაწვდომია ფიზიკური და მეწარმე ფიზიკური პირებისთვის, რომლებიც აგრო საქმიანობას ეწევიან.
აგრო საკრედიტო ბარათი ტერაბანკის კიდევ ერთი ნაბიჯია მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის მიმართულებით და მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, მათი საქმიანობის განვითარებაზე კონცენტრირდნენ, ხოლო ფინანსურ რესურსებზე მოქნილი პირობებით ჰქონდეთ წვდომა.
