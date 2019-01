რუსი დეპუტატი, რომელიც ცხინვალში იმყოფებოდა, თბილისში შემოუშვეს

View this post on Instagram

По приглашению своих друзей нахожусь на Чемпионате Грузии по вольной борьбе в г. Тбилиси. ᅠ На видео говорят: Роман Руруа – чемпион Олимпийских игр и серебряный призёр, четырёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион СССР, Вахтанг Благидзе – чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы и мира, обладатель Кубка мира, чемпион СССР и Руслан Бестолов. ᅠ Эти люди, как и многие здесь, очень тепло отзываются о России и об Осетии, всегда призывают к братским и добрососедским отношениям. И я их полностью поддерживаю! ᅠ Спорт объединяет!