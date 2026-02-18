ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

არასამთავრობოებმა აფხაზეთში ღირსების შელახვისთვის СГБ -ს მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს

18 თებერვალი, 2026 •
არასამთავრობოებმა აფხაზეთში ღირსების შელახვისთვის СГБ -ს მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სოხუმის სასამართლოში განიხილება სამოქალაქო სარჩელი აფხაზეთის დე ფაქტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სგბ) წინააღმდეგ, რომელიც შეტანილია მოქალაქეების – საიდ გეზერდავას, ლია აგრბას, ალისა პაჩალიას, ნაიდა და აიდა აბიდოვების მიერ. მოსარჩელეები ადანაშაულებენ სგბ-ს წარმომადგენელს, ზაალ ხვარცკიას, მათი პატივისა და ღირსების შელახვაში.

სარჩელის მიხედვით, 2023 წლის 22 დეკემბერს აფხაზური “სახელმწიფო ტელე-რადიოკომპანიის” (АГТРК) საინფორმაციო გამოშვების ეთერში გავიდა სგბ-ს თავმჯდომარის მოადგილის, ზაალ ხვარცკიას გამოსვლა, სადაც გავრცელდა მათ შესახებ “წინასწარგანზრახული ცრუ ინფორმაცია”. ხვარცკიამ განაცხადა, რომ 23 არასამთავრობო ორგანიზაცია და 10 საერთაშორისო წარმომადგენლობა სამი წლის განმავლობაში 2,09 მლრდ რუბლით დაფინანსდა და გამოხატა ეჭვი იმის თაობაზე, თუ როგორ ხარჯავდნენ აღნიშნულ თანხებს.

მოსარჩელეები ამტკიცებენ, რომ “ყველა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცია აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან თანხმდება და საქმიანობის ანგარიშებს წარუდგენს, ხოლო დაფინანსება აფხაზური ბანკების მეშვეობით ირიცხება. შესაბამისად, ხვარცკიას უნდა ჰქონოდა ინფორმაცია, რომ თანხები კონკრეტულ პროექტებზე იხარჯებოდა: ალისა პაჩალიას კერამიკის სახელოსნოს აშენება ახალ ათონში, ლია აგრბას კოვიდცენტრისა და მობილური სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენახვა პანდემიის დროს, აიდა და ნაიდა აბიდოვების რესურსცენტრი „Проспект“, სადაც ტარდება მასტერკლასები და ახალგაზრდული პროექტების პრეზენტაციები”.

აღნიშნული საქმის განხილვა ყურადღების ცენტრში აფხაზეთში არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის საჯარო კრიტიკის ფონზე მოხვდა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-ის ყოფილი ელჩი ხსნის, რატომ არ ეწვია ჯეი დი ვენსი თბილისს

თაღლითობის ბრალდებით გამომძიებელი დააკავეს

გახარიას გუნდი პოლიტპატიმრების ამნისტიის კანონპროექტს წარადგენს

ნინო ჟვანიას პირველი კომენტარი ბუსა ჟვანიასთვის წაყენებულ ბრალზე

ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე ბუსა ჟვანიას წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, მასზე ძებნა გამოცხადდება 18.02.2026
ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე ბუსა ჟვანიას წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, მასზე ძებნა გამოცხადდება
გიორგი ბაჩიაშვილი საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს 18.02.2026
გიორგი ბაჩიაშვილი საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს
ბრალს არ ვაღიარებ – ელისო კილაძე 18.02.2026
ბრალს არ ვაღიარებ – ელისო კილაძე
“ამაღლობელი სიმტკიცის სიმბოლოდ იქცა” – რა წერია ახალ ევროპულ ანგარიშში მედიის თავისუფლებაზე 18.02.2026
“ამაღლობელი სიმტკიცის სიმბოლოდ იქცა” – რა წერია ახალ ევროპულ ანგარიშში მედიის თავისუფლებაზე
არასამთავრობოებმა აფხაზეთში ღირსების შელახვისთვის СГБ -ს მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს 18.02.2026
არასამთავრობოებმა აფხაზეთში ღირსების შელახვისთვის СГБ -ს მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს
გამოქვეყნდა წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის კრიტიკული ანგარიში საქართველოზე 18.02.2026
გამოქვეყნდა წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის კრიტიკული ანგარიში საქართველოზე
ღარიბაშვილის ცოლისძმა ივანიშვილს დაბადების დღეს ულოცავს 18.02.2026
ღარიბაშვილის ცოლისძმა ივანიშვილს დაბადების დღეს ულოცავს
სელფი მობაილი „ბიზნეს ტრანსფორმაცია 2.0“-ის მხარდამჭერია 18.02.2026
სელფი მობაილი „ბიზნეს ტრანსფორმაცია 2.0“-ის მხარდამჭერია