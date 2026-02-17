ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აფხაზ იურისტსა და ბლოგერს რუსეთში 2 თვით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს

17 თებერვალი, 2026 •
აფხაზ იურისტსა და ბლოგერს რუსეთში 2 თვით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსული სააგენტო ТАСС-ის ცნობით, როსტოვის ლენინის რაიონულმა სასამართლომ ირაკლი ბჟინავას ორი თვით პატიმრობა შეუფარდა. მას ანტირუსულ განცხადებებსა და ინტერნეტში ეროვნებათაშორის ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობას ედავებიან.

ТАСС-ის ინფორმაციით, სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით ბჟინავას პატიმრობა 2026 წლის 4 აპრილამდე განუსაზღვრა.

გამოძიების ვერსიით, ირაკლი ბჟინავა 1990-იანი წლების შუა პერიოდში აფხაზეთიდან რუსეთის ფედერაციაში გადავიდა. მან უმაღლესი იურიდიული განათლება სამხრეთის ფედერალურ უნივერსიტეტში მიიღო და მოგვიანებით იმავე სასწავლებელში ლექტორად დაიწყო მუშაობა.

რუსული სამართალდამცავი უწყებების მონაცემებით,  ინტერნეტში ბჟინავას სკანდალური ბლოგერის რეპუტაცია აქვს. მათი მტკიცებით, ის სოციალურ ქსელებში ეროვნებათაშორისი შუღლის პროვოცირებას ცდილობდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რამდენიმესაათიანი გამოკითხვის შემდეგ ლევან დავითაშვილმა სუს-ის შენობა დატოვა 17.02.2026
 ახალგაზრდას ტოვებენ გაუგებარ სიტუაციაში და სანაცვლოდ ვერაფერს სთავაზობენ – ილიაუნის პროფესორი 17.02.2026
სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი ადასტურებს, რომ „ოცნებისთვის“ 10 ათასი ლარი აქვს შეწირული 17.02.2026
“ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ქართული აკადემიური საზოგადოება” – თსუ-ის პროფესორი “ოცნების” განათლების რეფორმაზე 17.02.2026
ლენინგრადის ოლქში სამხედრო პოლიციის შენობაში აფეთქება მოხდა 17.02.2026
„თეგეტა“ „კავკასიის მედიცინის ცენტრთან“ პარტნიორობით თანამშრომლებისთვის ჯანმრთელობის პროგრამას იწყებს 17.02.2026
სახელმწიფო ახორციელებს საკუთარივე რეფორმის საბოტაჟს – ილიაუნის კურსდამთავრებულები 17.02.2026
აშშ-ის ყოფილი ელჩი ხსნის, რატომ არ ეწვია ჯეი დი ვენსი თბილისს 17.02.2026
