2 დეკემბერი, 2025 •
ბრიუსელს სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-EU-ს ფორმატის შექმნის ინიციატივა აქვს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისარმა მარტა კოსმა წამოაყენა წინადადება, შეიქმნას ოთხმხრივი ფორმატი – სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირი, რომელიც სატრანსპორტო საკითხებზე იმუშავებს. როგორც „არმენპრესი” იუწყება, ამის შესახებ კოსმა განაცხადა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიანთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების უმაღლეს წარმომადგენელ კაია კალასთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.

„ოქტომბერში დავიწყეთ ამ თემის განხილვა. დღეს მინისტრს ვთხოვე, წარმოგვედგინა სომხეთის პრიორიტეტები ტრანსპორტის დაკავშირებადობის დღის წესრიგში, შემდეგ კი ერთად განვიხილავთ მათ“, – განაცხადა მარტა კოსმა.

ბრიუსელში მიმდინარეობს სომხეთისა და ევროკავშირის პარტნიორობის საბჭოს მეექვსე შეხვედრა. შეხვედრის ფარგლებში სომხეთმა და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიული პარტნიორობის ახალ დღის წესრიგს. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, არარატ მირზოიანმა და ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხების უმაღლესმა წარმომადგენელმა, კაია კალასმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კობახიძე ადასტურებს UN3439 კოდის „უცნობი“ ნივთიერების შესყიდვას და სავარაუდო გამოყენებას 03.12.2025
ფიქსირებული ნარჩენი ღირებულება ელექტრომობილებზე – „პორშე ცენტრი თბილისი“ ბაზრის წესებს ცვლის 03.12.2025
ცოტა გაუგებარია, რატომ ვიყავი დაბარებული, ძირითადი კითხვები ეხებოდა BBC-თან ინტერვიუს შინაარს – ონიანი 03.12.2025
„ამბასადორი აილენდ ბათუმმა” კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო 03.12.2025
ფედერიკა მოგერინი ბრალის წაყენების შემდეგ გაათავისუფლეს 03.12.2025
„კომპრომისი ჯერ ნაპოვნი არ არის“ — აშშ-რუსეთის მოლაპარაკებების შედეგები 03.12.2025
ლავროვი: ბურთი საქართველოს მხარესაა 03.12.2025
სუს-ში კვლავ იბარებენ ადამიანებს BBC-ის ჟურნალისტური გამოძიების გამო 03.12.2025
