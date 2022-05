„ლელოს“ და გახარიას პარტიას შევხვდი, ორივე კატეგორიულად მოითხოვდა კანდიდატობას – კრამონი

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი აცხადებს, რომ ბოლო კვირებში საქართველოდან ორი ოპოზიციური პარტიის – „ლელოსა“ და „საქართველოსთვის“ წარმომადგენლებს შეხვდა და ორივე პარტია მოითხოვდა საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს.

ამის შესახებ ევროპარლამენტარი ტვიტერზე წერს.

„ცნობისთვის, ბოლო კვირების განმავლობაში, ბრიუსელში შევხვდი ორ ოპოზიციურ პარტიას საქართველოდან – „ლელოსა“ და გახარიას პარტიას „საქართველოსთვის“.

ორივე კატეგორიულად მოითხოვდა ევროკავშირის კანდიდატობას, მიუხედავად დემოკრატიული უკუსვლისა, რადგან “ეს არის ისტორიული შანსი ქვეყნისთვის და ყველა პარტიულ ხაზზე მაღლა დგას”, – წერს ვიოლა ფონ კრამონი.

🇬🇪For the record, in the last weeks, in 🇪🇺Brussels, I meet two opposition parties from #Georgia – #Lelo & Gakharia’s #forGeo. Both strongly demanded the EU #candidacy for 🇬🇪 despite the democratic backsliding as “it’s a historic chance for the country & is above all party lines”.

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) May 31, 2022