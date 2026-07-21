კახეთში, სასტუმრო “აგარანის მამულში” მომხდარი ინციდენტის ფაქტზე დაკავებული გიორგი ჭიღლაძე 5000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა.
ეს არ ნიშნავს მის საბოლოო გამართლებას. ეს ნიშნავს, რომ სასამართლო პროცესებს იგი თავისუფლებაზე მყოფი დაესწრება.
რადიო თავისუფლების ცნობით, ჭიღლაძემ პროცესზე თქვა, რომ ნანობს, რაც გააკეთა და არ სურდა ეს ყველაფერი ასე დასრულებულიყო.
ადვოკატის, ლაშა კაპანაძის თანახმად, ჭიღლაძე მადლობას უხდის ქართულ საზოგადოებას, რომელიც მას გვერდით დაუდგა. ასევე, ჟურნალისტებს, რომლებმაც ეს ამბავი გააშუქეს. ადვოკატი არ გამორიცხავს, რომ პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმონ, რადგან ბრალდებული ფაქტს აღიარებს.
ადვოკატის ცნობით, სასტუმრომ, სადაც ინციდენტი მოხდა, გამოთქვა მზაობა, თავად გადაიხადოს გირაოს თანხა.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქორწილში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების მუხლით დაიწყო (სისხლის სამართლის კოდექსის 120-ე). დაკავებულია სიძის ძმა, გიორგი ჭიღლაძე.
შსს წერს, რომ მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით, ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს.
დაშავებული, შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით, კლინიკაში გადაიყვანეს.
კადრებში ჩანს, რომ დაზიანება მიყენებული აქვს ბრალდებულ ჭიღლაძესაც. ადვოკატის ცნობით, ექსპერტიზა ამ საკითხზეც დანიშნულია, თუმცა ის არ ჩატარებულა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.