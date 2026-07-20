ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დე ფაქტო საბაჟო სამსახურის თანამშრომლებმა გალში, მოქალაქის კუთვნილ შენობაში უცხოური წარმოების 1171 ერთეული სამკურნალო პრეპარატი აღმოაჩინეს, რომელთაც ქართულენოვანი მარკირება ჰქონდა და თან არ ახლდა სასაქონლო-სატრანსპორტო დოკუმენტები – წერს აფხაზური მედია დე ფაქტო უწყებაზე დაყრდნობით.

აფხაზური მხარის ცნობითვე, ასევე ამოღებულია 386 შპრიცი და ინტრავენური კათეტერი.

აფხაზეთის დე ფაქტო სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტის ინფორმაციით, ამოღებული საქონლის საერთო ღირებულება დაახლოებით 130 ათას რუბლს [დაახლოებით 1500 აშშ დოლარი] შეადგენს.

ადგილობრივი მედიის ცნობითვე, მასალები გადაეცა უწყების მოკვლევისა და საბაჟო გამოძიების განყოფილებას.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.

წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.