ხუთშაბათს, შავ ზღვაში, თურქეთის ჩრდილოეთ სანაპიროსთან, სამ ტანკერზე დრონებით თავდასხმა დაფიქსირდა, განაცხადა საზღვაო სააგენტო Tribeca-მ.
ტანკერი James II, რომელიც პალაუს დროშის ქვეშ ცურავდა, ინციდენტის დროს შავ ზღვაში, თურქელის რეგიონიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 80 კმ-ის დაშორებით იმყოფებოდა, აღნიშნა სააგენტომ.
ტანკერებს Altura-ს და Velora-ს, რომლებიც სიერა-ლეონეს დროშის ქვეშ ცურავდნენ, გავრცელებული ინფორმაციით, მიმდებარე ტერიტორიაზე მაშინ დაესხნენ თავს, როდესაც ისინი გემიდან გემზე გადატვირთვის ოპერაციას ასრულებდნენ, დასძინა სააგენტომ.
შემთხვევის ადგილზე დასახმარებლად სანაპირო დაცვის კატარღები გაიგზავნა და, არსებული ინფორმაციით, ტანკერების ეკიპაჟის ყველა წევრი თავს კარგად გრძნობს, აცხადებს სააგენტო.
მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო, მოსკოვი და კიევი ხშირად ესხმიან თავს ერთმანეთის პორტებსა და ტანკერებს. უკრაინელი სამხედროები ხშირად ნადირობენ რუსეთის ჩრდილოვან ფლოტზე, რომელსაც სანქცირებული საწვავი გადააქვს. ამ ახალ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ ქვეყანას არ აუღია.
