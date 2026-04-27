სომხეთის რესპუბლიკა უახლოეს მომავალში გააგრძელებს აზერბაიჯანთან საზღვრის დელიმიტაციას, დღის წესრიგშია ასევე საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის პროცესის შეჯამება და დასრულება. „არმენპრესის“ ცნობით, ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის სასაზღვრო ჯარების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა.
“ჩვენი სურვილი და მიზანია, რომ სომხეთის ყველა საზღვარი იყოს სასაზღვრო ჯარების პასუხისმგებლობის ქვეშ და ჩვენ ამ გზით მივდივართ. უახლოეს მომავალში ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ და ლოგიკურ ვადებში დავასრულებთ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვრის დელიმიტაციას. დღის წესრიგში გვაქვს ასევე საქართველოსთან საზღვრის დელიმიტაციის შეჯამების საკითხიც და ამის შესახებ ქართველ კოლეგებთან შეთანხმებები უკვე გვაქვს. ამით არსებითად დასრულდება სომხეთის საზღვრების დელიმიტაციისა და დემარკაციის პროცესი და ჩვენს სახელმწიფოს ექნება შესაძლებლობა, უფრო თავდაჯერებულად მოახდინოს ფოკუსირება განვითარების დღის წესრიგზე თავის საერთაშორისოდ აღიარებულ ტერიტორიაზე“, – განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა.
ამასთან, სომხეთის პრემიერი თქმით, სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ისტორიულ ცვლილებებს განიცდის და ეს ცვლილებები ცალსახად პოზიტიურია.
“ჩვენი ამოცანაა, რომ სომხეთში სასაზღვრო ჯარების ფუნქციური დანიშნულება და სამსახურის მასშტაბები სულ უფრო გაფართოვდეს“, – თქვა ფაშინიანმა.