ეკლესია მაგალითს მისცემს საზოგადოებას, როგორი კულტურის პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები – მიტროპოლიტი გრიგოლი

20 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლ (ბერბიჭაშვილმა) 19 აპრილს, კვირაცხოვლობას ქადაგებისას ახალი პატრიარქის არჩევის შესახებაც ისაუბრა.

მისი თქმით, ახალი პატრიარქის არჩევისას ეკლესია მაგალითს მისცემს საზოგადოებას, როგორ უნდა ჩატარდეს არჩევნები.

დღეს მოლოდინის რეჟიმში ცხოვრობს ერი, ეკლესია, ახალი პატრიარქის არჩევის მოლოდინში. პირველი არჩევნებია, როდესაც უნდა ავირჩიოთ კათოლიკოს-პატრიარქი დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში. თუ ხაზგასმით აღვნიშნავთ საქართველოს ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს ქვეყნის ცხოვრებაში, მე ვფიქრობ, ეკლესია მაგალითს მისცემს ჩვენს საზოგადოებას, როგორი კულტურის პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები და დასრულებული არჩევნებისას შედეგები როგორ უნდა იქნას აღიარებული.

ჩვენ ქრისტესმიერი მშვიდობა გვინდა. ამ სიყვარულით ვართ გაერთიანებული ტაძრის გუმბათქვეშ და იმ დიდ გუმბათქვეშ, რასაც საქართველოს ზეცა ჰქვია. ჩვენზე მეტი გულშემატკივარი ამ ქვეყანას არ ჰყავს. იმედი მაქვს, რომ მოთმინებით, ლოცვით ღირსეულად ჩავაბარებთ ამ გამოცდას“, – განაცხადა მიტროპოლიტმა გრიგოლმა.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ეკლესია მაგალითს მისცემს საზოგადოებას, როგორი კულტურის პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები – მიტროპოლიტი გრიგოლი 20.04.2026
