“ოცნება” ასაკრძალი პარტიების სიას “ფედერალისტებსაც” ამატებს

20 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ქართული ოცნება” პარტიების აკრძალვის საკონსტიტუციო სარჩელი მე-4 პარტიასაც ამატებს – “ფედერალისტებს”.

ამის შესახებ “ოცნების” ერთ-ერთმა ლიდერმა შალვა პაპუაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა.

მისი ტქმით, პარტია საკონსტიტუციო სასამართლოდან ძველ სარჩელს გამოითხოვს და შეიტანს ახალს, დაკორექტირებულ ვარიანტს, რომლითაც უკვე 4 პოლიტიკური გაერთიანების აკრძალვას მოითხოვს:

  • ლელო
  • ენმ
  • “კოალიცია ცვლილებებისთვის”
  • “ფედერალისტები”

პაპუაშვილის განმარტებით, სარჩელში “ფედრალისტების” დამატების საფუძველი არის ის, რომ ეს პარტია შეუერთდა ოპოზიციი ალიანსს და გაიზიარა მათი საერთო მიზნები “დემოკრატიის წინააღმდეგ”.

მისი თქმით, მართალია ალიანსში არიან ისეთი პარტიებიც, რომლებიც ჯერ მათ სარჩელში არ ფიგურირებენ, თუმცა “ოცნება” უყურებს იმასაც რამდენად “არსებითია მათი გავლენა პოლიტიკაზე”.

“ქართული ოცნების” შეფასებით, ოპოზიციის ალიანსის მთავრი ლიდერები პატიმარი მიხეილ სააკაშვილი, ნიკა გვარამია და გიგა ბოკერია არიან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

