ახალი ამბები

თბილისში „ტრამპ თაუერის" აშენება იგეგმება

19 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისში „ტრამპ თაუერის“ აშენება იგეგმება. ამის შესახებ ინფორმაციას The Wall Street Journal ავრცელებს.

გამოცემის ცნობით, აშშ-ს პრეზიდენტ ტრამპის ოჯახის უძრავი ქონების კომპანია ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად, 70-სართულიანი პრემიუმ კლასის საცხოვრებელ ცათამბჯენს ააშენებს.

„პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებით, „ტრამპ ორგანიზაცია“ (The Trump Organization) და მისი პარტნიორები თბილისში „ტრამპ თაუერის“ აშენებას გეგმავენ. ეს იქნება დაახლოებით 70-სართულიანი შერეული დანიშნულების კომპლექსი, რომელიც საქართველოს დედაქალაქში ყველაზე მაღალი შენობა იქნება“, – წერს The Wall Street Journal.

პროექტის განხორციელება „არქი“ ჯგუფთან, Biograpi Living-თან, The Sapir Organization-თან, Blox Group-თან და Finvest Georgia-სთან თანამშრომლობით იგეგმება. ამ კომპინების წარმომადგენლები, ბიზნესმენები, ილია წულაია და სოსო ფხაკაძე, ასევე ყოფილი კალათბურთელი ზაზა ფაჩულია დონალდ ტრამპის შვილს, ერიკ ტრამპს შეხვდნენ.

„ტრამპ ორგანიზაცია“ (The Trump Organization) საქართველოში თავის პირველ ბრენდირებულ პროექტს წარადგენს, რითაც რეგიონში ფუფუნებისა და დიზაინის სრულიად ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს.

ეს ღირსშესანიშნავი ნაგებობა, დაახლოებით 70 სართულით, ქვეყნის ყველაზე მაღალი შენობა გახდება. ცათამბჯენი ცენტრალურ პარკს გადაჰყურებს და საფუძველს ჩაუყრის დინამიკურ, მრავალფუნქციურ სივრცეს, რომელიც მოიცავს მდიდრულ რეზიდენციებს, პრემიუმ კლასის სავაჭრო ობიექტებს, მსოფლიო დონის რესტორნებსა და ცხოვრების სტილზე მორგებულ გამორჩეულ კეთილმოწყობას“, – აცხადებს ტრამპის კომპანია.

საქართველოში „ტრამპ თაუერის“ აშენება ბათუმშიც იგეგმებოდა. 2012 პროექტის პრეზენტაციისთვის ბათუმში დონალდ ტრამპიც იყო ჩამოსული, თუმცა მოგვიანებით კომპანიამ უარი თქვა პროექტის განხორციელებაზე და მიზეზად ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდება დაასახელა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

