ესტონეთის თეატრის საზოგადოება ანდრო ჭიჭინაძის და სინდისის სხვა პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვს

15 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ესტონეთის თეატრის საზოგადოება სოლიდარობა უცხადეს ქართველ მსახიობს, ანდრო ჭიჭინაძეს და მის გათავისუფლებას ითხოვს. შესაბამისი ესტონური გაერთიანებების მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებას ნეტგაზეთი უცვლელად გთავაზობთ:

ჩვენ, ესტონეთის თეატრალური ინდუსტრიის წარმომადგენლები – მსახიობები, რეჟისორები, დრამატურგები, თეატრის მუშაკები და კულტურული ორგანიზაციები – ღრმა შეშფოთებას გამოვახატავთ და სოლიდარობას ვუცხადებთ ჩვენს ქართველ კოლეგას, ანდრო ჭიჭინაძესა და მის თანამოაზრეებს.

ჩვენთვის ცნობილია, რომ ანდრო ჭიჭინაძეს ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ მისი სასამართლო პროცესი არ შეესაბამებოდა სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტებს და ბრალდებები პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. იგი 2024 წლის დეკემბერში საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის დააკავეს და სხვა მომიტინგეებთან ერთად „საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის“ ბრალდებით გაასამართლეს.

ჩვენ შეშფოთებით ვადევნებდით თვალს, თუ როგორ დატოვა მისმა რამდენიმე კოლეგამ თეატრი ცენზურის გასაპროტესტებლად მას შემდეგ, რაც დაპატიმრებული კოლეგის მხარდასაჭერად გამოფენილი პლაკატი ჩამოხსნეს. ეს აჩვენებს, რომ ზეწოლა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი ადამიანით, არამედ გავლენას ახდენს ფართო თეატრალურ საზოგადოებასა და გამოხატვის თავისუფლებაზე.

თეატრი ყოველთვის იყო ადგილი, სადაც საზოგადოებას შეუძლია დაფიქრება, კითხვების დასმა და ძალაუფლების წინააღმდეგ ხმის ამოღება. ხელოვანების დასჯა მათი მშვიდობიანი სამოქალაქო პოზიციის გამოხატვისთვის ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ ღირებულებებსა და შემოქმედებითი თავისუფლების პრინციპებს.

ესტონეთის თეატრალური სექტორი, რომელსაც თავადაც გამოუცდია ზეწოლის სხვადასხვა ისტორიული მექანიზმი, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს კოლეგების გვერდით დგომას ისეთ სიტუაციებში, როდესაც შემოქმედებითი თავისუფლება და ფუნდამენტური უფლებები საფრთხის ქვეშაა. ჩვენ ვხედავთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, როგორც გამაფრთხილებელ მაგალითს იმისა, თუ რამდენად მყიფე შეიძლება იყოს შემოქმედებითი და სამოქალაქო თავისუფლება.

მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, უზრუნველყოს სამართლიანი სასამართლო პროცესი, პატივი სცეს გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლებას და გაათავისუფლოს ანდრო ჭიჭინაძე და საპროტესტო აქციების გამო დაპატიმრებული სხვა პირები.

სოლიდარობას ვუცხადებთ ყველა ქართველ ხელოვანს, რომელიც ზეწოლის ქვეშ იმყოფება და გარწმუნებთ, რომ მათი ხმა საერთაშორისო თეატრალურ საზოგადოებაში შეუმჩნეველი არ დარჩება.

  • ესტონეთის თეატრალური კავშირი

  • ესტონელ მსახიობთა კავშირი

  • ესტონეთის საშემსრულებლო ხელოვანთა კავშირი

  • ესტონელ რეჟისორთა და დრამატურგთა კავშირი

  • ესტონეთის თეატრალური სააგენტო

  • ესტონეთის საშემსრულებლო ხელოვნების დაწესებულებათა ასოციაცია

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მარტვილიდან ქუთაისის თავშესაფარში გადაყვანილ ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა – სურსათის სააგენტო

„ოცნებამ“ გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები I მოსმენით მიიღო

რის შესახებ ისაუბრეს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა

შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციაა, არის სხვა დღესასწაულებიც, თარიღებზე ნუ დავკონკრეტდებით – კირცხალია

“სომხეთი შედის პროექტ TRIPP-ის განხორციელების ფაზაში” – ფაშინიანი 15.04.2026
“სომხეთი შედის პროექტ TRIPP-ის განხორციელების ფაზაში” – ფაშინიანი
სხვადასხვა ქვეყანასთან გვაქვს კომუნიკაცია, რომ უსამართლო ნაბიჯები გამოსწორდეს – ბოჭორიშვილი სანქციებზე 15.04.2026
სხვადასხვა ქვეყანასთან გვაქვს კომუნიკაცია, რომ უსამართლო ნაბიჯები გამოსწორდეს – ბოჭორიშვილი სანქციებზე
ესტონეთის თეატრის საზოგადოება ანდრო ჭიჭინაძის და სინდისის სხვა პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვს 15.04.2026
ესტონეთის თეატრის საზოგადოება ანდრო ჭიჭინაძის და სინდისის სხვა პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვს
PSP-ში K-Beauty გათამაშებაში 1000 პრიზთან ერთად შეგიძლიათ მოიგოთ სამოგზაურო ტური სამხრეთ კორეაში 15.04.2026
PSP-ში K-Beauty გათამაშებაში 1000 პრიზთან ერთად შეგიძლიათ მოიგოთ სამოგზაურო ტური სამხრეთ კორეაში
სასკოლო ფორმების დიზაინი ცნობილია – სამინისტრო ბაზრის კვლევას ატარებს 15.04.2026
სასკოლო ფორმების დიზაინი ცნობილია – სამინისტრო ბაზრის კვლევას ატარებს
ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს 15.04.2026
ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს
“სისტემატიურად აუპატიურებდა მეუღლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს” – პოლიციამ 66 წლის კაცი დააკავა 15.04.2026
“სისტემატიურად აუპატიურებდა მეუღლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს” – პოლიციამ 66 წლის კაცი დააკავა
რუსებო, წადით სახლში! 15.04.2026
რუსებო, წადით სახლში!