რუსეთში ოპოზიციური გამოცემის რედაქტორი დააკავეს

9 აპრილი, 2026
რუსეთში ოპოზიციური გამოცემის რედაქტორი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსული ოპოზიციური გამოცემის, „ნოვაია გაზეტას“ ჟურნალისტი, რედაქტორი ოლეგ როლდუგინი დააკავეს და დასაკითხად გადაიყვანეს.

ჟურნალისტის დაკავების შესახებ ინფორმაცია რუსულმა სამთავრობო მედიამ გაავრცელა.

„ნოვაია გაზეტას“ რედაქციაში, მოსკოვში, რუსული სპეცსამსახურის წარმომადგენლები თითქმის მთელი დღეა იმყოფებიან. ამის შესახებ თავად გამოცემა ადასტურებდა და წერდა, რომ დღის 12 საათიდან მათ ოფისში ნიღბიანი ძალოვნები საგამოძიებო ქმედებებს ახორციელებენ, ადვოკატებს კი შესვლისა და დასწრების საშუალებას არ აძლევენ.

„ნოვაია გაზეტამ“ ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ 17:00 საათის მდგომარეობით, რედაქციაში საგამოძიებო ქმედებები გრძელდება. ჩხრეკა დილით როლდუგინის სახლშიც ჩატარდა და ამის შემდეგ გადაიყვანეს გამოკითხვაზე. ადვოკატებს მასთანაც არ უშვებენ.

რედაქციაში არშეშვების შესახებ ინფორმაცია ადვოკატმა ახილგოვმაც დაადასტურა. მისი თქმით, ძალოვნებმა უპასუხეს, რომ ის „ძალიან ოდიოზურია“ საიმისოდ, რომ რედაქციაში შეუშვან. ადვოკატმა მხოლოდ იმის გარკვევა შეძლო, რომ ჩხრეკა სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში მიმდინარეობს, რაც გამოცემის პუბლიკაციებს უნდა უკავშირდებოდეს.

რუსული სამთავრობო პროპაგანდისტული მედიები წერენ, რომ ჩხრეკა „ნოვაია გაზეტაში“ პერსონალური მონაცემების უკანონო გამოყენებასთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს.

„ნოვაია გაზეტამ“ მუშაობა 2022 წლის მარტში შეწყვიტა. ჟურნალისტების ნაწილი საზღვარგარეთ წავიდა და შექმნეს „ნოვაია გაზეტა ევროპა“. რუსეთში დარჩენილებმა ჟურნალის ბეჭდური სახით გამოცემა დაიწყეს. თუმცა 2022 წლის სექტემბერში საამისო ლიცენზიაც ჩამოართვეს.

 

„ამბასადორის კუნძულზე $600 მილიონზე მეტი ღირებულების საინვესტიციო პროექტები ხორციელდება” – გოჩა კამკია

„ოცნებამ“ მხარი არ დაუჭირა გახარიას პარტიის კანონპროექტს აქციების მონაწილეებისთვის ჯარიმების ერთჯერადად გაუქმებაზე

კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა

“სპეკულაციები რომ არ მოჰყოლოდა” – „ოცნებაში“ განმარტავენ რატომ ცვლიან გრანტების კანონს 

რუსეთში ოპოზიციური გამოცემის რედაქტორი დააკავეს 09.04.2026
რუსეთში ოპოზიციური გამოცემის რედაქტორი დააკავეს
ჯაღმაიძე არ გამორიცხავს, ეკლესიამ კიდევ ითხოვოს პატიმრების შეწყალება 09.04.2026
ჯაღმაიძე არ გამორიცხავს, ეკლესიამ კიდევ ითხოვოს პატიმრების შეწყალება
სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებები მშვიდობიანი საზოგადოებრივი აქტივობის კრიმინალიზაციას ახდენს – მწარიაშვილი 09.04.2026
სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებები მშვიდობიანი საზოგადოებრივი აქტივობის კრიმინალიზაციას ახდენს – მწარიაშვილი
მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან 09.04.2026
მონებო! რუსებო! სირცხვილი! – ამ შეძახილებით შეხვდნენ „ოცნებას“ 9 აპრილის მემორიალთან
2025 წელს საქართველო წმინდა კრედიტორი გახდა – ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ზეგავლენის მორიგი განახლება 09.04.2026
2025 წელს საქართველო წმინდა კრედიტორი გახდა – ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის ზეგავლენის მორიგი განახლება
მედიის უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები გმობენ სადიგოვის გაძევებას 08.04.2026
მედიის უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები გმობენ სადიგოვის გაძევებას
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტებს სასჯელის ზომა განესაზღვრათ 08.04.2026
გიგა ავალიანის საქმის ფიგურანტებს სასჯელის ზომა განესაზღვრათ
სტრასბურგის სასამართლოს კომენტარი სადიგოვის გაძევებაზე 08.04.2026
სტრასბურგის სასამართლოს კომენტარი სადიგოვის გაძევებაზე