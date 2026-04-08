მედიის უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები გმობენ სადიგოვის გაძევებას

8 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი (IPI), MFRR-ის (სწრაფი რეაგირება მედიის თავისუფლებისთვის) ხელმომწერ პარტნიორებთან და მედიის თავისუფლების, ჟურნალისტთა და გამოხატვის თავისუფლების სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, გმობს Azel.tv-ის დამფუძნებლის, აფგან სადიგოვის დაპატიმრებასა და საქართველოდან აზერბაიჯანში დეპორტაციას.

„სადიგოვის დეპორტაცია წარმოადგენს საქართველოს მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების უხეშ დარღვევას და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მკაცრ დაგმობას მოითხოვს“, — ნათქვამია პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის განცხადებაში.

განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სადიგოვის დეპორტაცია მოხდა მიუხედავად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დროებითი ღონისძიებისა, რომელიც კრძალავდა მის ექსტრადიციას აზერბაიჯანში. დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრე აზერბაიჯანმა სადიგოვის წინააღმდეგ არსებული ხანგრძლივი სისხლის სამართლის საქმე და ექსტრადიციის მოთხოვნა შეწყვიტა. საქართველოს ხელისუფლებას ამ გადაწყვეტილების შესახებ 1 აპრილს ეცნობა, რის შედეგადაც, 3 აპრილს ქართულმა სასამართლომ მას გირაო და გადაადგილების შეზღუდვა მოუხსნა.

„ეს ორი ქმედება, რომელიც კოორდინირებულად და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების გვერდის ავლის მიზნით გადადგმულ ნაბიჯად აღიქმება, ნიშნავდა იმას, რომ შესაძლებელი გახდა სადიგოვის დეპორტაცია, ნაცვლად ექსტრადიციისა“, — ნათქვამია განცხადებაში, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ დეპორტაცია განხორციელდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე.

სწრაფი რეაგირება მედია თავისუფლებისთვის (MFRR) არის მექანიზმი, რომელიც მიზნად ისახავს აღმოაჩინოს, დააკვირდეს და რეაგირება მოახდინოს პრესისა და მედია თავისუფლების დარღვევებზე ევროკავშირის წევრ და კანდიდატ ქვეყნებში. MFRR ორგანიზებულია კონსორციუმის მიერ, რომელსაც უძღვება პრესისა და მედია თავისუფლების ევროპული ცენტრი (ECPMF) შემდეგ ორგანიზაციებთან ერთად:

  • ARTICLE 19 Europe,
  • ჟურნალისტთა ევროპული ფედერაცია (EFJ),
  • თავისუფალი პრესა შეზღუდვების გარეშე (FPU),
  • პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი (IPI)
  • CCI/Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT).

პროექტი ევროკომისიის თანადაფინანსებით ხორციელდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

