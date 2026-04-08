წალკაში კარანტინი გამოცხადდა

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიამ წალკის მუნიციპალიტეტში გარეული ცხოველის — მელას — პათოლოგიურ მასალაში ცოფის შემთხვევა დაადასტურა.
ქვემო ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორის მოკვლევის თანახმად, ცოფით დაავადებული მელა ოთხმა უპატრონო ძაღლმა დაგლიჯა.
„დაავადების გავრცელების ლოკალიზაცია-ლიკვიდაციის მიზნით, დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი და დაიწყო საკარანტინო ღონისძიებები — ინფექციის კერის დეზინფექცია, დაავადების ამთვისებელი ცხოველების ვაქცინაცია, ცხოველთა გადაადგილებაზე ზედამხედველობა, ცოფით დაინფიცირებაზე საეჭვო ცხოველების იზოლირება და თავშესაფარში გადაყვანა“, — ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს განცხადებაში.
მიმდინარე წელს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ლაბორატორიულად დადასტურებულია ცოფის 3 შემთხვევა.