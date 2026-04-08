ECHR-მ ხადიჯა ისმალოვასთვის ქვეყნის დატოვების აკრძალვაზე აზერბაიჯანს კომპენსაცია დააკისრა

8 აპრილი, 2026
ECHR-მ ხადიჯა ისმალოვასთვის ქვეყნის დატოვების აკრძალვაზე აზერბაიჯანს კომპენსაცია დააკისრა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ (ECHR) აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ხადიჯა ისმაილოვას საქმეზე გადაწყვეტილება გამოაცხადა, – წერს meydan.tv.

როგორც მისი ადვოკატი ფარიზ ნამაზლი სოციალურ ქსელში წერს, სასამართლომ განიხილა ჟურნალისტის ორ განცხადებასთან დაკავშირებული საქმეები, რომლებიც ეხებოდა ქვეყნის დატოვების უფლებაზე შეზღუდვას.

ნამაზლის თქმით, აზერბაიჯანული სასამართლოების გადაწყვეტილებით, ისმაილოვა საერთაშორისო კონფერენციებში დასასწრებად და დედის მკურნალობის მიზნით თურქეთში ვერ გაემგზავრა.

“ადგილობრივმა სასამართლომ შეზღუდვა კანონიერად მიიჩნია, ჩათვალა, რომ ქვეყნის დატოვების უფლება რომ მიეცათ, არ არსებობდა გარანტია, რომ იგი ქვეყანაში დაბრუნდებოდა”.

ECHR-ის გადაწყვეტილებით, ადგილობრივმა სასამართლოებმა ვერ შეაფასეს მისი უფლებების შეზღუდვის საფუძვლიანობა და ვერ ახსნეს საკმარისად გადაწყვეტილება. სასამართლომ გადაწყვეტილებაში განაცხადა, რომ მას მიადგა როგორც მატერიალური, ისე მორალური ზიანი, ამიტომ აზერბაიჯანმა უნდა გადაუხადოს ჟურნალისტს 10 000 ევროს ოდენობით კომპენსიაცია და 2 000 ევროს ოდენობით სასამართლო ხარჯები.

2015 წელს ბაქოს მძიმე დანაშაულთა სასამართლომ ხადიჯა ისმაილსოვას 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სხვადასხვა ბრალდებით, მათ შორის, გამოძალვა, უკანონო ბიზნესმენეჯმენტი, გადასახადის თავიდან აცილება და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. უზენაესმა სასამართლომ რამდენიმე მუხლი გააუქმა და სასჯელი შეცვალა: დარჩენილი მუხლებით 3 წელი და 6 თვის სასჯელი 5- წლიანი საცდელი ვადით. შემდგომი ცვლილებებით, სასამართლომ სარეაბილიტაციო ვადა 2 წელი 3 თვით შეამცირა. სასჯელის ვადა დასრულდა 2021 წელს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა 08.04.2026
კომუნიკაციების კომისიამ „იმედი“, „პოსტვ“, „ტვ პირველი“ და „ფორმულა“ წერილობით გააფრთხილა
ადეიშვილი უკრაინის პოლიციაში მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა 08.04.2026
ადეიშვილი უკრაინის პოლიციაში მაღალ თანამდებობაზე დაინიშნა
“სპეკულაციები რომ არ მოჰყოლოდა” – „ოცნებაში“ განმარტავენ რატომ ცვლიან გრანტების კანონს  08.04.2026
“სპეკულაციები რომ არ მოჰყოლოდა” – „ოცნებაში“ განმარტავენ რატომ ცვლიან გრანტების კანონს 
„ისლამური სახელმწიფოს“ წევრობისთვის ბრალდებულს დაუსწრებლად 13-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს 08.04.2026
„ისლამური სახელმწიფოს“ წევრობისთვის ბრალდებულს დაუსწრებლად 13-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს
„ჯილი ცენტრი თეგეტამ“ 2026 წლის პირველ კვარტალში რეკორდული შედეგები აჩვენა 08.04.2026
„ჯილი ცენტრი თეგეტამ“ 2026 წლის პირველ კვარტალში რეკორდული შედეგები აჩვენა
იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო 08.04.2026
იქმნება ეკონომიკის განვითარების კორპორაცია და ინვესტიციების სააგენტო
ცხინვალი: საქართველოს მოქალაქე გავაძევეთ 08.04.2026
ცხინვალი: საქართველოს მოქალაქე გავაძევეთ
მთაწმინდის რაიონში სახლის კედელი ჩამოინგრა, შენობიდან გაყვანილია 12 ოჯახი 08.04.2026
მთაწმინდის რაიონში სახლის კედელი ჩამოინგრა, შენობიდან გაყვანილია 12 ოჯახი