მარნეულის მერის ძმა დააკავეს

7 აპრილი, 2026
მარნეულის მერის ძმა დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მარნეულის მერის, დაურ ისმაილოვის ძმა ქენან ისმაილოვი დააკავეს.

სამოქალაქო აქტივისტის, სამირა ბაირამოვას ინფორმაციით, ქენან ისმაილოვმა, თავისი გარემოცვის წევრებთან ერთად, პურის საცხობის მეპატრონეს სცემა.

„მერის ოჯახის წევრები უკვე ერთი კვირაზე მეტია ქალაქში ქაოსს ქმნიან. მათ, საკუთარი ბიზნესინტერესებიდან გამომდინარე, ხელოვნურად გაზარდეს პურის ფასი და სხვა მეწარმეებსაც აიძულებდნენ, იგივე გაეკეთებინათ. ერთ-ერთი პირადად დამიკავშირდა. ვინც არ დაემორჩილა, სასტიკად არის ნაცემი“, — წერს სამირა ბაირამოვა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე, ჯგუფური ძალადობის მუხლით მიმდინარეობს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მოჯთაბა ხამენეი უგონოდაა და გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს — The Times
დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლების მიმართვა ხელისუფლებას, საპატრიარქოს, ომბუდსმენსა და საზოგადოებას
“ივანიშვილი ფაშინიანს არ ხვდება, კარაპეტიანს შეხვდებოდა “- სომხეთში პრორუსი ოპოზიციონერი
500-ლარიანი ქრთამის აღებისთვის გარდაბნის მერიის თანამშრომელს 9 წლამდე პატიმრობა ემქურება – საგამოძიებო
მარნეულის მერის ძმა დააკავეს
მუხთარლი აკრიტიკებს სააკაშვილს ალიევსა და პოლიტპატიმრებზე გაკეთებული განცხადების გამო
„ოცნებას“ გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები ისევ შეაქვს
არტემის II-ის ასტრონავტებმა რეკორდი დაამყარეს – ისინი დედამიწიდან ყველაზე დიდი მანძილით დაშორდნენ