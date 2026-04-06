ალიევის ვიზიტი დავითგარეჯის საკითხის ხსენების გარეშე დასრულდა

6 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ვიზიტი საქართველოში ისე დასრულდა, რომ საჯარო კომუნიკაციაში „ქართულ ოცნებას“ დავითგარეჯი კვლავ არ უხსენებია.

შეხვედრის შემდეგ პრესისთვის გაკეთებულ განცხადებებში  ალიევმაც და ირაკლი კობახიძემაც ხაზი გაუსვეს მეზობელი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას.

„მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის, რასაც საქართველოსთვის აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა“, — განაცხადა ირაკლი კობახიძემ და დასძინა, რომ „საქართველო, დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან, ყოველთვის იყო, არის და იქნება აზერბაიჯანის ეროვნული ინტერესების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერი“.

„ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ორივე ქვეყანა მხარს ვუჭერთ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და დაურღვევლობას ჩვენი საზღვრებისა. ასე იყო ოდითგანვე და ასე იქნება მომავალშიც“, — თქვა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა.

ბრიფინგზე მედიის კითხვებისთვის მათ პასუხი არ გაუციათ.

ათონელის რეზიდენციაში უმასპინძლა ილჰამ ალიევს მიხეილ ყაველაშვილმა. განხილული საკითხების ჩამოთვლისას გარეჯი არც მას უხსენებია.

„გარეჯი საქართველოა“ — ამ სლოგანით აწარმოა „ქართულმა ოცნებამ“ საარჩევნო კამპანია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე.

არჩევნების წინ დააკავეს კარტოგრაფები: ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა. პროკურატურა მათ ედავებოდა, რომ დამალეს რუკა, რომელიც საქართველოს უპირატეს მდგომარეობაში აყენებდა და საზღვრის ნაწილი აზერბაიჯანის სასარგებლოდ შეათანხმეს.

„ოცნება“ „გარეჯის გაყიდვაში“ წინა ხელისუფლებას ადანაშაულებდა და, ამავდროულად, რუკის დედნის მოპოვებისთვის რუსეთთან დაკავშირებულ ბიზნესმენ დავით ხიდაშელს ემადლიერებოდა.

„ქართულმა ოცნებამ“ გააჩინა მოლოდინი, რომ „რუკის დაბრუნების“ შემდეგ აზერბაიჯანთან ჯერ ბოლომდე შეუთანხმებელი საზღვრის საკითხს საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტდა, თუმცა კარტოგრაფების საქმიდან 5 წელზე მეტი გავიდა და სასამართლო განაჩენი გამოტანილი ისევ არ არის.

წინსვლა არც საზღვრის დემარკაციისა და დელიმიტაციის შესახებ მოლაპარაკებებშია და დავითგარეჯის საკითხს არ ახსენებენ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ორმხრივი ურთიერთობები და შეხვედრები საკმაოდ მაღალი დინამიკით გამოირჩევა.

2021 წლის მაისში საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებდა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან შეხვედრისას დავითგარეჯის სამონასტრო კომპლექსის იმ ნაწილის საკითხიც განიხილეს, რომელზეც საზღვრის სადელიმიტაციო-სადემარკაციო კომისია მუშაობს. მისი თქმით, გარეჯის გარშემო ორ ქვეყანას შორის დიალოგი გაგრძელდება და „დაჩქარდება”.

2023 წლის დეკემბერში აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩი ზურაბ პატარაძე აცხადებდა, რომ დავითგარეჯის საკითხთან დაკავშირებით „პოზიტივი აქვთ“, თუმცა არ დააკონკრეტა, რაში მდგომარეობს ის.

    “ჩემს კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრა გავმართე” – ყაველაშვილი ალიევთან შეხვედრის შესახებ

    საია: სადიგოვის გაძევება ევროპული კონვენციის და საქართველოს კანონმდებლობის მძიმე დარღვევაა

    „ხალხის ძალა“ პლასტმასის აკრძალვის გადაწყვეტილების გადახედვას ითხოვს

    უცხოეთში მყოფები წვევამდელთა სამხედრო სამსახურისთვის საქართველოში უნდა ჩამოვიდნენ სათანადო უწყების ჩაბარებიდან გონივრულ ვადაში

    არტემის II-ის ასტრონავტებმა რეკორდი დაამყარეს – ისინი დედამიწიდან ყველაზე დიდი მანძილით დაშორდნენ 06.04.2026
    არტემის II-ის ასტრონავტებმა რეკორდი დაამყარეს – ისინი დედამიწიდან ყველაზე დიდი მანძილით დაშორდნენ
    ალიევის ვიზიტი დავითგარეჯის საკითხის ხსენების გარეშე დასრულდა 06.04.2026
    ალიევის ვიზიტი დავითგარეჯის საკითხის ხსენების გარეშე დასრულდა
    ალიევი ივანიშვილს ბიზნესცენტრში შეხვდა 06.04.2026
    ალიევი ივანიშვილს ბიზნესცენტრში შეხვდა
    სერბეთის დაზვერვა უარყოფს უნგრეთის გაზსადენზე უკრაინის საბოტაჟს 06.04.2026
    სერბეთის დაზვერვა უარყოფს უნგრეთის გაზსადენზე უკრაინის საბოტაჟს
    მოსკოვში საქართველოს გავლით ახალ მარშრუტზე ალაპარაკდნენ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც მოიცავს 06.04.2026
    მოსკოვში საქართველოს გავლით ახალ მარშრუტზე ალაპარაკდნენ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც მოიცავს
    რატომ წაიყვანა პოლიციამ აფგან სადიგოვი – უფლებადამცველის განმარტება 06.04.2026
    რატომ წაიყვანა პოლიციამ აფგან სადიგოვი – უფლებადამცველის განმარტება
    როგორ მოვუაროთ გაზონს გაზაფხულზე – შეარჩიე ბალახის სათიბი 06.04.2026
    როგორ მოვუაროთ გაზონს გაზაფხულზე – შეარჩიე ბალახის სათიბი
    საქართველოდან გაძევებული აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და შემდეგ გაათავისუფლა 06.04.2026
    საქართველოდან გაძევებული აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და შემდეგ გაათავისუფლა