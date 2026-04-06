ილჰამ ალიევს ბიზნესცენტრში ივანიშვილი უმასპინძლებს -Imedi

აზერბაიჯანის პრეზიდენტს, ილჰამ ალიევს ბიზნესცენტრში ივანიშვილი უმასპინძლებს. ამის შესახებ ტელეკომპანია “იმედი” იტყობინება.
შეხვედრა ბიზნესცენტრში ირაკლი კობახიძისა და ილჰამ ალიევის ერთობლივი ბრიფინგის შემდეგ გაიმართება.
ალიევის ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე “ქართულმა ოცნებამ” თბილისში აზერბაიჯანელი პოლიტიკური პატიმარი, ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი დააკავა, გაასამართლა და აზერბაიჯანში გააძევა.
ბაქო, რომელიც რამდენიმე თვის წინ საკუთარი სამთავრობო მედიის საშუალებით თბილისის მიმართ ულტიმატუმებისა და კრიტიკული სტატიების ტონით გამოირჩეოდა, ახლა სამშვიდობო ტონით საუბრობს.