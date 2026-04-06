ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“ჩემს კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრა გავმართე” – ყაველაშვილი ალიევთან შეხვედრის შესახებ

6 აპრილი, 2026
“ჩემს კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრა გავმართე” – ყაველაშვილი ალიევთან შეხვედრის შესახებ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მიხეილ ყაველაშვილი ფეისბუკის გვერდზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან, ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შესახებ წერს და შეხვედრის ამსახველ ფოტომასალას ავრცელებს.

“აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართა. ჩემს კოლეგას საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ვუმასპინძლე. ცერემონიის ფარგლებში შესრულდა ორი ქვეყნის სახელმწიფო ჰიმნები. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, ჩემს კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრა გავმართე”, – წერია ყაველაშვილის ფეისბუკის გვერდზე.

დღეს, 6 აპრილს, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და მისი ცოლი მეჰრიბან ალიევა საქართველოს ეწვივნენ. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ალიევის შეხვედრა ირაკლი კობახიძესთან.

ალიევის ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე “ქართულმა ოცნებამ” თბილისში აზერბაიჯანელი პოლიტიკური პატიმარი, ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი დააკავა, გაასამართლა და აზერბაიჯანში გააძევა.

ბაქო, რომელიც რამდენიმე თვის წინ საკუთარი სამთავრობო მედიის საშუალებით თბილისის მიმართ ულტიმატუმებისა და კრიტიკული სტატიების ტონით გამოირჩეოდა, ახლა სამშვიდობო ტონით საუბრობს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აზერბაიჯანის პროსამთავრობო მედია ირაკლი კობახიძეს აქებს

რატომ წაიყვანა პოლიციამ აფგან სადიგოვი – უფლებადამცველის განმარტება
როგორ მოვუაროთ გაზონს გაზაფხულზე – შეარჩიე ბალახის სათიბი 06.04.2026
როგორ მოვუაროთ გაზონს გაზაფხულზე – შეარჩიე ბალახის სათიბი
საქართველოდან გაძევებული აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და შემდეგ გაათავისუფლა
“შენ ხარ მოღალატე” – დაპირისპირება სააკაშვილსა და ნოღაიდელს შორის სასამართლოში
ალიევი კობახიძეს და “ოცნებას” ეკონომიკურ მიღწევებს ულოცავს
ილჰამ ალიევს ბიზნესცენტრში ივანიშვილი უმასპინძლებს -Imedi
თიბისის მოსწავლის ბარათი-მარტივი გზა ფინანსური დამოუკიდებლობისა და გონივრული ხარჯვისთვის 06.04.2026
თიბისის მოსწავლის ბარათი-მარტივი გზა ფინანსური დამოუკიდებლობისა და გონივრული ხარჯვისთვის
ცოლი: აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა