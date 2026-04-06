უცხოეთში მყოფები წვევამდელთა სამხედრო სამსახურისთვის საქართველოში უნდა ჩამოვიდნენ სათანადო უწყების ჩაბარებიდან გონივრულ ვადაში

6 აპრილი, 2026
უცხოეთში მყოფები წვევამდელთა სამხედრო სამსახურისთვის საქართველოში უნდა ჩამოვიდნენ სათანადო უწყების ჩაბარებიდან გონივრულ ვადაში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ექვემდებარება წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის გავლას, ვალდებული იქნება, სათანადო შეტყობინების /უწყების ჩაბარებისთანავე გონივრულ ვადაში ჩამოვიდეს საქართველოში და გამოცხადდეს წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევისთვის შექმნილი გამწვევი კომისიის სხდომაზე.

შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები შედის თავდაცვის კოდექსსა და საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ კანონში.

საკანონმდებლო ცვლილებებით განისაზღვრება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისათვის და წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევისათვის პირის გამოძახების პროცედურები.

წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევის მიზნით, შეტყობინების/უწყების ჩაუბარებლობის შემთხვევაში, ეს გამოქვეყნდება არაუგვიანეს მე-2 სამუშაო დღეს წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვის/წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევაზე უფლებამოსილი ორგანოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. ხოლო ეს  შეტყობინება /უწყება ჩაბარებულად მიიჩნევა გამოქვეყნებიდან მე-7 კალენდარულ დღეს.

ამ შემთხვევაში, პირი ვალდებული იქნება, შეტყობინების/უწყების ოფიციალურად ჩაბარებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში გამოცხადდეს წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის/წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვევაზე უფლებამოსილ ორგანოში.

ამასთან, პროექტის მიხედვით, პირის ოჯახის წევრები, რომლებსაც შესაძლებელი იქნება ჩაბარდეს ზემოაღნიშნული შეტყობინება/უწყება, განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

გარდა ამისა, სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურს გადის საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის სახით, კონტრაქტის შეწყვეტის შემთხვევაში, ჩაირიცხება საქართველოს თავდაცვის ძალების რეზერვში, თუ კონტრაქტის შეწყვეტისას მას ნამსახურები აქვს 12 თვე, ხოლო ამ ვადის გაუსვლელობის შემთხვევაში იგი დაექვემდებარება წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის გავლას 6 ან 8 თვის ვადით.

ცვლილების მიხედვით, პროფესიულ სამხედრო სამსახურში მყოფი პირი, მის მიერ კონტრაქტის შეწყვეტის შემთხვევაში, ავტომატურად იქნება გადაყვანილი 8-თვიან წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში, თუ მას არ აქვს გაწვევისაგან გათავისუფლების ან გადავადების უფლება, ასევე მძიმე ოჯახური მდგომარეობა, რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტებით.

ამასთან, ვინაიდან პროფესიული სამხედრო სამსახურის კონტრაქტის პირობების დარღვევა იწვევს ჯარიმის დაკისრებას, თავდაცვის კოდექსში ცვლილება შედის ამ კუთხითაც. კერძოდ, პროფესიული სამხედრო სამსახურიდან წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გადაყვანილ პირს კონტრაქტის დარღვევის გამო ჯარიმის გადახდის ვალდებულება გადაუვადდება 8 თვის ვადით, ხოლო სამსახურის დასრულების შემდეგ ჯარიმის გადახდის ვალდებულება საერთოდ შეუწყდება.

ამასთან, პროფესიულ სამხედრო სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებული საკითხი გავრცელდება როგორც საკონტრაქტო, ისე არასაკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აზერბაიჯანის პროსამთავრობო მედია ირაკლი კობახიძეს აქებს

დღეს ილჰამ ალიევი ცოლთან ერთად თბილისს ეწვია

თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის

თამთა მიქელაძე: შსს ტყუის სადიგოვთან დაკავშირებით

რატომ წაიყვანა პოლიციამ აფგან სადიგოვი – უფლებადამცველის განმარტება 06.04.2026
რატომ წაიყვანა პოლიციამ აფგან სადიგოვი – უფლებადამცველის განმარტება
როგორ მოვუაროთ გაზონს გაზაფხულზე – შეარჩიე ბალახის სათიბი 06.04.2026
როგორ მოვუაროთ გაზონს გაზაფხულზე – შეარჩიე ბალახის სათიბი
საქართველოდან გაძევებული აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და შემდეგ გაათავისუფლა 06.04.2026
საქართველოდან გაძევებული აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და შემდეგ გაათავისუფლა
“შენ ხარ მოღალატე” – დაპირისპირება სააკაშვილსა და ნოღაიდელს შორის სასამართლოში 06.04.2026
“შენ ხარ მოღალატე” – დაპირისპირება სააკაშვილსა და ნოღაიდელს შორის სასამართლოში
ალიევი კობახიძეს და “ოცნებას” ეკონომიკურ მიღწევებს ულოცავს 06.04.2026
ალიევი კობახიძეს და “ოცნებას” ეკონომიკურ მიღწევებს ულოცავს
ილჰამ ალიევს ბიზნესცენტრში ივანიშვილი უმასპინძლებს -Imedi 06.04.2026
ილჰამ ალიევს ბიზნესცენტრში ივანიშვილი უმასპინძლებს -Imedi
თიბისის მოსწავლის ბარათი-მარტივი გზა ფინანსური დამოუკიდებლობისა და გონივრული ხარჯვისთვის 06.04.2026
თიბისის მოსწავლის ბარათი-მარტივი გზა ფინანსური დამოუკიდებლობისა და გონივრული ხარჯვისთვის
ცოლი: აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა 06.04.2026
ცოლი: აფგან სადიგოვი ბაქოში პოლიციამ დააკავა და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანა