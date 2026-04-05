თბილისის მიმართ აზერბაიჯანული სამთავრობო მედია მკაცრ ტონს სამშვიდობოთი ცვლის

5 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბაქო, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ, საკუთარი სამთავრობო მედიის საშუალებით თბილისის მიმართ ულტიმატუმებისა და კრიტიკული სტატიების ტონით გამოირჩეოდა, ახლა სამშვიდობო ტონით საუბრობს.

რამდენიმე თვის წინ, 2025 წლის დეკემბერში აზერბაიჯანის რამდენიმე სახელისუფლებო მედია გამოცემა სომხეთთან სატრანზიტო ტარიფების საკითხზე საქართველოს ხელისუფლებას მშვიდობის წინააღმდეგ პოლიტიკაში ადანაშაულებდა და ბაქო-თბილისს შორის “კონფლიქტის დეტალებს” ასაჯაროვებდა. ამასთან, საქართველოს საბაჟოებზე აზერბაიჯანული ტრაილერების ხანგრძლივ შეფერხებაზე წერდა, რომ ბაქო „უპასუხოდ ვერ დატოვებდა“ საკუთარი მოქალაქეებისადმი უღირს დამოკიდებულებას, რომელიც ქართველი მებაჟეების მიერ უხეშობითა და ირონიით გამოიხატეოდა.

ბოლო რამდენიმე დღეა კი, სამთავრობო საინფორმაციო პორტალი Trend.az აზერბაიჯანი-საქართველოს წარმატებულ ეკონომიკურ ხიდებზე სტატიებს აქვეყნებს.

“მსოფლიოში სავაჭრო მარშრუტების გადანაწილებაზე დავები გრძელდება, ამ დროს აზერბაიჯანი და საქართველო აკეთებენ იმას, რაზეც სხვები მხოლოდ საუბრობენ – ისინი საკუთარ გეოგრაფიულ მდებარეობას რეალურ შემოსავლად და გავლენად აქცევენ. ეს ქვეყნები უკვე აღარ არიან უბრალოდ პარტნიორები შუა დერეფანში – ისინი ამ მარშრუტის ხერხემლად იქცნენ”, – წერს აზერბაიჯანული სამთავრობო გამოცემა trend.az სტატიაში სახელწოდებით “ბაქო–თბილისის ღერძი: მშვიდი სატრანზიტო რევოლუცია სამხრეთ კავკასიაში”.

ამავე სტატიაში ნათქვამია, რომ ბოლო თვეებში ბაქო და თბილისი აქტიურად თანამშრომლობენ – ტარდება შეხვედრები, ფორუმები და იდება შეთანხმებები. საქართველო ასევე შეუერთდა საერთაშორისო ასოციაციას „ევრაზიული სატრანსპორტო მარშრუტი“.

გამოცემამ 3 აპრილსაც გამოაქვეყნა სტატია აზერბაიჯან-საქართველოს წარმატებულ თანამშრომლობაზე სახელწოდებით „ენერგეტიკული ხიდი: ბაქოსა და თბილისის როლი ევროპული ბაზრის მდგრადობის უზრუნველყოფაში”, რომლის მიხედვით, 2026 წლის დასაწყისში აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური თანამშრომლობა სტაბილურად ფართოვდება, რასაც თან ახლავს ვაჭრობის ზრდა, ინფრასტრუქტურული პროექტების გაძლიერება და რეგიონული უსაფრთხოების მიმართულებით კოორდინაციის გაღრმავება.

“2026 წლის დასაწყისში აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ეკონომიკური პარტნიორობა „სტაბილურ აღმავალ დინამიკას“ აჩვენებს და ორმხრივ ურთიერთობებს სამხრეთ კავკასიაში „რეგიონული ინტეგრაციის მთავარ ლოკომოტივად“ აქცევს” – ნათქვამია აზერბაიჯანული პროსამთავრობო საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ მასალაში.

ამავე სტატიაში ასევე ხაზგასმულია, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მრავალწლიანი პოლიტიკა, რომელიც პრიორიტეტს ანიჭებს საქართველოსთან ურთიერთობებსა და ერთობლივ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პარტნიორობის გაძლიერებაზე.

ამასთან, სტატიის მიხედვით, პოლიტიკური დიალოგი, ეკონომიკური ზრდა, ინვესტიციები და ინფრასტრუქტურული პროექტები ცხადყოფს, რომ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა უკვე იძლევა „რეალურ შედეგებს“ და აქვს „მკაფიო პოტენციალი შემდგომი განვითარებისათვის“, რაც ხელს უწყობს არა მხოლოდ ორმხრივი ურთიერთობების, არამედ მთლიანად რეგიონის სტაბილურობას.

ილჰამ ალიევსა და “ქართულ ოცნებას” შორის პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელებად შეიძლება მივიჩნიოთ ასევე საქართველოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილჰამ ალიევის ვიზიტიც, რომელიც “რადიო თავისუფლების” ცნობით, ხვალ, 6 აპრილისაა დაგეგმილი. ოფიციალური ინფორმაცია ალიევის ვიზიტზე ამ დრომდე არცერთ მხარეს არ გაუვრცელებია.

ალიევის შესაძლო ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე კი “ქართულმა ოცნებამ” თბილისში აზერბაიჯანელი პოლიტიკური პატიმარი, ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი დააკავა, გაასამართლა და აზერბაიჯანში გააძევა.

შსს აცხადებს, რომ აფგან სადიგოვი აზერბაიჯანში გააძევა

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

