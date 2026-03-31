სუს-ის ცნობით, ოსურ მხარესთან ერგნეთში თამარ მეარაყიშვილის საქმეზეც ისაუბრებენ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სოფელ ერგნეთში დღეს, 31 მარტს ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის [IPRM] მორიგი, 131-ე შეხვედრის ფარგლებში, სადაც დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთსა და ქართულ მხარეს შორის ე.წ. სასაზღვრო მონაკვეთებზე უსაფრთხოების საკითხებს განიხილავენ, ქართული მხარის ცნობით, ქართულ მხარეს გამოძევებული ახალგორელი აქტივისტის, თამარ მეარაყიშვილის საკითხსაც განიხილავენ.

ახალგორელი აქტივისტი, თამარ მეარაყიშვილი ცხინვალში „ჯაშუშობის“ ბრალდებით 22 დეკემბერს დააკავეს და 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. 31 დეკემბერს ის ქართულ მხარეს გადასცეს.

“დღევანდელ შეხვედრაზე განვიხილავთ წინა შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირებულ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტს, ვგულისხმობ, უკანონო დაკავებებს, უკანონო ე.წ. ბორდერიზაციის ფაქტებს, ასევე, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით, დადგება ქალბატონ თამარ მეარაყიშვილის საკითხი, რომელიც ჯერ უკანონოდ დააკავეს და შემდეგ – უკანონოდ გამოაძევეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან”, – განაცხადა შეხვედრის დაწყებამდე სუს-ისსაინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ, ირაკლი ანთაძემ.

მისივე თქმით, დღევანდელი შეხვედრის განხილვის მთავარი თემა იქნება უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების გათავისუფლების საკითხი. ანთაძის განცხადებით, დღეის მდგომარეობით, უკანონო პატიმრობაში იმყოფება 11 პირი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ავტომობილების განბაჟების გაძვირებას პარლამენტმა 1-ელი მოსმენაზე მხარი დაუჭირა 31.03.2026
„საქმე, რომელიც ერთ ცუგაზეა აწყობილი. ჯეკა მიჭერს" — ელისაშვილი ტერორიზმში წაყენებულ ახალ ბრალზე 31.03.2026
ზურაბიშვილი: რეფერენდუმიდან 35 წლის მერეც დასმულია კითხვა – რუსეთი, თუ დამოუკიდებლობა? 31.03.2026
"ჩვენი თაობა იღებს პასუხისმგებლობას, გააგრძელოს სახელმწიფოებრიობის გზა" – ახალგაზრდული ორგანიზაციები 31.03.2026
ქნესეთმა მიიღო კანონი ისრაელელების მკვლელობაში მსჯავრდადებული პალესტინელების სიკვდილით დასჯის შესახებ 31.03.2026
ილია დარჩიაშვილი დიდ ბრიტანეთში ელჩად დაინიშნა 31.03.2026
სუს-ის ცნობით, ოსურ მხარესთან ერგნეთში თამარ მეარაყიშვილის საქმეზეც ისაუბრებენ 31.03.2026
მსგავსი ჩარევა მიგვაჩნია სრულიად შეუძლებლად – დეკანოზი ანდრია რუსეთის დაზვერვის განცხადებაზე 31.03.2026
