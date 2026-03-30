იერუსალიმში სააღდგომო ღონისძიებები შეზღუდულ ფორმატში ჩატარდება

30 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელის პოლიციის განცხადებით, სააღდგომო დღესასწაულების განმავლობაში იერუსალიმის ძველი ქალაქის წმინდა ადგილები მლოცველთა ფართო საზოგადოებისთვის დაკეტილი დარჩება.

„აღდგომის ღონისძიებების, რომელიც ამ შაბათს უნდა დაიწყოს, მათ შორის „წმინდა ცეცხლის“ გარდამოსვლის რიტუალის გათვალისწინებით და იმ მიზნით, რომ მოიძებნოს ფორმატი, რომელიც დღესასწაულის განმავლობაში ყველა ქრისტიანული კონფესიისთვის აღმსარებლობის თავისუფლებას უზრუნველყოფს, იერუსალიმის ოლქის დავითის რაიონის ქვედანაყოფი მუდმივ დიალოგს აწარმოებს ყველა ქრისტიანულ თემთან. ამ ძალისხმევის ფარგლებში, დღეს დილით შეხვედრა გაიმართა ლათინური კათოლიკური ეკლესიის კარდინალ პიერბატისტა პიცაბალასთან, რომლის დროსაც მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ტრადიციული ცერემონიები სიმბოლურ და შეზღუდულ ფორმატში ჩატარდება“, — ნათქვამია პოლიციის განცხადებაში.

ისრაელის პოლიციის თანახმად, შეხვედრისას მიღწეულ იქნა ფართო თანხმობა წელს არსებულ უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და აღინიშნა, რომ არსებული პირობები მასშტაბური შეკრებების საშუალებას არ იძლევა.

ასევე აღინიშნა, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ზოგიერთი წმინდა ადგილის სიახლოვესა და მათ ტერიტორიაზე რამდენიმე რაკეტა და ჩამოგდებული ჭურვის ნამსხვრევი ჩამოვარდა.

„საფრთხე რეალური, არსებული და დაუყოვნებლივია. ყველა მხარის — როგორც პოლიციის, ისე რელიგიური ლიდერების — მთავარი მიზანი, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანის სიცოცხლის დაცვაა“, — აცხადებს იერუსალიმის პოლიცია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ელისაშვილს ახალი ბრალდება წარუდგინეს – სასამართლოს არქივში ხანძრის გაჩენა 30.03.2026
    რუბიოს და კობახიძეს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა 30.03.2026
    სააკაშვილმა თავი შეუძლოდ წნევის დავარდნის გამო იგრძნო – პენიტენციური 30.03.2026
    მილიარდერი დერიპასკა რუსებს მოუწოდებს, დღეში 12 საათი იმუშაონ, შაბათის ჩათვლით 30.03.2026
    როგორ გადაურჩა საფრანგეთიდან დეპორტაციას ქართველი მოსწავლე 30.03.2026
    "მიშამ გონება დაკარგა, დაცემისას მიიღო თავის დაზიანება, დასჭირდა რეანიმაციული დახმარება" – ჟორჟოლიანი 30.03.2026
